Calciomercato Milan, vicino il colpo dalla Premier League

Un’estate molto intensa per il Milan, che continua la caccia ai rinforzi in vista della prossima stagione. I rossoneri vogliono tornare ai vertici della classifica, e per farlo dovranno puntellare vari reparti, tra cui quello della fascia destra. Sia Conti che Calabria non danno certezze soprattutto sulle condizioni fisiche precarie, ed è per questo che servirà prendere un profilo importante, magari di buona esperienza.

Ultime Milan: colpo Aurier, il Tottenham apre al prestito

Tra i tanti profili visionati in queste ultime settimane, c’è anche Aurier, terzino destro del Tottenham. Il giocatore ivoriano ha acquisito tanta esperienza in questi anni, e anche con la maglia del PSG è riuscito in passato a dimostrare le sue doti. Ragazzo di spinta e fisicità, ideale per i rossoneri, intenzionati a fare il salto di qualità anche sulla destra. Se prima la situazione sembrava essere in stallo, adesso pare sia arrivato un possibile punto di svolta: stando a quanto riportato da Sky infatti, sembra che il Tottenham sia pronto ad aprire ad un prestito. Formula molto congeniale al Milan, il quale non vorrebbe sostenere le cifre inizialmente richieste di circa 15-20 milioni di euro.

Mercato Milan: Conti e Calabria restano?

La fascia destra vedrà probabilmente l’aggiungersi di Aurier in rosa, ma Pioli dovrà prendere delle decisioni importanti anche sugli altri terzino a disposizione, ovvero Conti e Calabria. Il primo è stato coinvolto ancora una volta in qualche acciacco fisico, e le sue condizioni precarie non convincono e non hanno mai convinto appieno il Diavolo. Situazione diversa per il secondo, il quale ha avuto poco spazio nella scorsa stagione, e dal punto di vista tecnico e tattico non sembra essere nel suo momento migliore. Possibile infatti che possa esserci una cessione, con diverse squadrea attualmente alla finestra, e che potrebbero da qui a poco avanzare qualche offerta concreta.

Milan: l’ex vicino ad una squadra italiana

Non parliamo proprio di Milan, anche perchè attualmente è svincolato: ovviamente ci riferiamo a Bonaventura, ex rossonero ormai vicinissimo alla Fiorentina. La viola sta spingendo per chiudere l’operazione, ed è possibile che da qui al fine settimana possa esserci la svolta. Parte integrante del progetto, e una nuova rinascita per Jack.

