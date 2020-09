Calciomercato Juventus, i calciatori bianconeri in contatto col prossimo bomber

La Juventus è alla ricerca del suo prossimo numero 9: ormai il cerchio si stringe intorno ai candidati, e gli stessi calciatori che indossano già la maglia bianconera, sono in contatto coi profili al vaglio di Paratici.

Juve, prosegue la caccia al bomber

Archiviato Milik (destinato alla Roma più che alla Juve), ormai c’è un ballottaggio tra Dzeko e Suarez per il ruolo di prima punta da affiancare a Cristiano Ronaldo. Il bosniaco ha il vantaggio di costare meno in termini d’ingaggio (guadagna circa 7,5 milioni all’anno) ma servirà pagare ai giallorossi almeno 15 milioni per il suo cartellino. L’uruguayano invece si libererà dal Barcellona a zero (o almeno è quello l’obiettivo) ma guadagna circa 12 milioni all’anno e sarà difficile accontentarlo con uno stipendio inferiore. È più giovane di un anno rispetto al collega ex Manchester City, ma entrambi hanno scavallato abbondantemente i 30 (sono un classe ’87 e un ’86). D’altronde Andrea Pirlo è alla ricerca di un bomber esperto, che sappia valorizzare la qualità di CR7, aggiungendo la propria.

Juventus, Bentancur e Chiellini in contatto con Suarez

A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il colpo non è semplice, e forse anche per questo si stanno muovendo i campioni bianconeri. Tutti vogliono Luis Suarez. A cominciare dal connazionale Bentancur, che ha alzato per primo la cornetta, alla ricerca di un sì da parte del Pistolero. Strano a dirsi, ma pare che anche Chiellini, che forse dell’attaccante porta ancora i segni sul collo, pare aver avuto dei contatti con lui. Chissà, in vista dell’acquisto, proprio per chiarire quell’episodio che li vide protagonisti con le Nazionali.

Juve, Dzeko è ancora in vantaggio

L’agenda blaugrana fitta (tutte le attenzioni sono per il caso Messi), lo stipendio molto alto, la preferenza di Pirlo: sono queste le motivazioni che al momento portano Dzeko davanti a tutti nella griglia per diventare il prossimo numero 9 bianconero. In particolare, il tecnico stravede per lui per la capacità di essere un bomber freddo e al tempo stesso un propulsore di gioco, una sorta di regista avanzato.

