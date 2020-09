La Juventus di Andrea Pirlo modificherà l’assetto tecnico-tattico della squadra dopo la stagione agli ordini di Maurizio Sarri che ha un po’ assopito la classica grinta ed esplosività della rosa. Il calciomercato della Juventus, infatti, sarà incentrato proprio su queste caratteristiche.

Calciomercato Juventus, occhi su Ndombele

Dopo Arthur e McKennie, Andrea Pirlo vuole migliorare ancora di più la mediana. Nelle idee del tecnico bianconero c’è un centrocampo di assoluta qualità e fisicità per costruire il gioco con estrema facilità e recuperare il possesso allo stesso modo nel momento in cui bisogna correre all’indietro. I bianconeri, secondo quanto riporta calciomercato.it, starebbero pensando a nomi nuovi per il centrocampo e potrebbero entrare in conflitto con l’Inter per Tanguy Ndombele. Il giovane centrocampista francese è entrato nel mirino di Fabio Paratici che proverà ad anticipare le rivali.

Calciomercato Juventus, anticipo sull’Inter

Tanguy Ndombele sembra già in uscita dal Tottenham dopo una sola stagione agli ordini di José Mourinho e nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A. L’Inter ha il suo nome nel taccuino ma non è la prima scelta, in quanto c’è da capire prima la riuscita dell’affare Arturo Vidal, in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Nelle ultime ore, dunque, c’è stato un importante sondaggio della Juventus che cerca centrocampisti con il suo profilo, come si diceva. L’affare potrebbe sbloccarsi soprattutto grazie all’inserimento di contropartite tecniche, oltre un conguaglio economico che potrebbero convincere José Mourinho.

Juve, Bernardeschi o Ramsey nell’affare Ndombele

I nomi in uscita dalla Juventus sono ancora molti e di grande valore di mercato. Andrea Pirlo potrebbe decidere di non puntare su Aaron Ramsey per la prossima stagione e proprio il gallese rischia di essere uno dei nomi da inserire in un’eventuale offerta per Ndombele. L’ex Arsenal già con Sarri ha trovato poco spazio e non si è adattato al calcio italiano e potrebbe spingere per tornare in Premier League. Un altro nome che fa gola a Mourinho è Federico Bernardeschi, esterno d’attacco che Pirlo cercherà di consacrare dopo una stagione particpolarmente difficile ma che potrebbe essere inserito nell’affare per il centrocampista francese per azzerare (o quasi) il conguaglio economico.

