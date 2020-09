Calciomercato Juventus, Higuain pronto all’addio dorato

Una cosa è certa: Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. Ma la sua prossima squadra è tutt’altro che acclarata: sullo sfondo c’è un futuro spice, riabbracciando un ex compagno…

Higuain lascia la Juventus: c’è l’Inter Miami di Beckham

Dopo le parole del fratello agente di ieri (Nicolas si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa), si apre il toto-squadra per Higuain. L’argentino è destinato a lasciare il club, dopo essere stato messo alla porta pubblicamente da Andrea Pirlo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, in questo momento è l’Inter Miami, la squadra di David Beckham, la formazione in vantaggio rispetto alle altre per ingaggiare il Pipita. Trasferendosi in America, l’argentino abbraccerebbe anche l’ex compagno Blaise Matuidi, liberatosi in queste settimane dalla Juventus e trasferitosi proprio in MLS.

Le difficoltà dell’affare

Ci sono però due ordini di difficoltà: il primo è che l’attaccante deve trovare il modo di lberarsi dalla Juventus. Senza rescissione del suo contratto con la Vecchia Signora in pratica, non se ne fa niente. L’altro problema è che sul giocatore ci sono anche tante altre squadre. Lo stesso Nicolas Higuain ieri ha affermato che sul fratello ci sono squadre dalla Premier, dalla Ligue 1, Spagna, Cina, Stati Uniti…ma nessuna di queste sembra aver portato l’affondo decisivo. “Quel che è certo“, ha concluso il manager, “è che Gonzalo non giocherà in Italia e di certo non al Boca Juniors“. Una stocca quindi anche alla Fiorentina, che pure aveva manifestato il suo interesse verso il calciatore.

Cosa manca per arrivare alla rescissione di Higuain

C’è evidentemente delusione nell’entourage del calciatore per come sono andate le cose con la Juve, ma la consapevolezza di essere con le valigie in mano c’è da tempo. Manca l’intesa sulla buonuscita che la Juventus dovrà versare sul conto in banca di Higuain: una situazione che Paratici sta vivendo anche con Suarez. Il bomber del Barcellona infatti è anche lui alla ricerca di una quadra col club catalano sulla cifra da corrispondergli in caso di addio anticipato.

