Calciomercato Inter, regalo per Conte: svolta entro fine settimana

Il calciomercato dell’Inter continua ad andare avanti spedito, e la squadra nerazzurro spinge per vari obiettivi. Conte ha richiesto dei giocatori specifici per la sua seconda stagione a Milano, e tra i tanti profili visionati c’è soprattutto quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è un pupillo dell’allenatore, e sarebbe un colpo perfetto per dare fisicità ed esperienza ad un reparto giovane e ancora un po acerbo.

Ultime Inter: Vidal, vicina la risoluzione con il Barcellona

Un periodo veramente nero per il Barcellona, che dopo l’uscita molto pesante in Champions League, è stata costretta ad una sorta di rivoluzione. La società sta crollando a pezzi, e molti giocatori hanno deciso di cambiare aria. Non solo Messi e Suarez, ma anche Vidal, pallino dell’Inter e giocatore ancora di enorme spessore. Il cileno vorrebbe assolutamente tornare in Italia, e il club blaugrana non vorrebbe far scoppiare un altro caso: è per questo, che stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entro fine settimana potrebbe arrivare la risoluzione del contratto per Vidal, che sarebbe quindi libero di cambiare maglia.

Inter: Vidal arriva, sfuma Kantè

Tanti movimenti a centrocampo per l’Inter, il quale vuole andare a puntellare il reparto con innesti importanti e signifiticavi, soprattutto a livello europeo. Vidal è ormai ad un passo, mentre si è allontanata definitivamente la pista Kantè. Il francese è stato un obiettivo concreto per molto tempo, e Conte avrebbe spinto tanto per lui; la richiesta del Chelsea continua però ad essere molto elevata, ed è per questo che sia Ausilio che Marotta hanno deciso di non spingere ulteriormente per la chiusura della trattativa. Intanto Conte sta per accogliere il suo nuovo (non proprio) giocatore, e potrà finalmente avere a dispozione l’identikit ideale per il suo centrocampo.

Mercato Inter: il punto sul centrocampo

L’Inter tira le somme sul centrocampo, e si prepara ad affrontare la prossima stagione. Vidal è ad un passo, mentre come incedibile continua ad esserci Barella, al centro del progetto. Situazione ancora molto incerta per Sensi, mentre si valutano varie situazione per Brozovic. Eriksen dovrebbe restare, e stavolta servirà trovargli una sistemazione anche in campo.

