Calciomercato Inter, è fatta per un big: parte il conto alla rovescia

L’Inter sta per avere il suo primo rinforzo: ormai si attende soltanto l’ok dalla Spagna, si parla addirittura di una possibile chiusura entro il fine settimana.

Inter, ormai ci siamo: ecco Vidal

L’orecchio è teso a ovest, verso la Spagna. Ma mentre le notizie che riguardano Messi fanno grande clamore, quelle legate ad Arturo Vidal richiedono un po’ più attenzione. Ma in questo caso, l’udito di Antonio Conte è ultra-fine: sarebbe il pezzo mancante del suo centrocampo, in attesa di capire se Kanté può essere un colpo possibile. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ormai la risoluzione del contratto che lega il cileno ai catalani è cosa agevole, tanto da far cominciare addirittura il conto alla rovescia. In certo senso, il caso Messi sta comunque influenzando anche la trattativa Vidal: le attenzione di Bartomeu e soci infatti sono tutte per la Pulce al momento, e gli altri (lo stesso Suarez ad esempio) devono aspettare il proprio turno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il padre di Messi ha chiesto al Barcellona la cessione

I dettagli della risoluzione con il Barcellona e le tempistiche dell’affare

In ottica blaugrana, quello di Vidal è il caso meno spinoso. Non è più un giovanotto, ha un ultimo anno di contratto (stipendio da 8 milioni l’anno) e con l’Inter ha già un accordo. Visto che è stato lo stesso Koeman a dirgli di cercarsi una squadra, non può neanche chiedere troppo per il suo cartellino. Con una buonuscita di 2 milioni di euro, dovrebbe arrivare finalmente la risoluzione, anche perché, per quest’annata, sono già state corrisposte due mensilità.

LEGGI ANCHE >>> Inter, fatta per Kolarov: cifre e dettagli dell’affare

L’ideale per i nerazzurri sarebbe chiudere la trattativa alla fine di questa settimana, col cileno a continuare la sua preparazione con i (presunti) ex compagni, per poi volare a Milan nel fine settimana. Così Conte e il suo staff lo avrebbero pronto per i primi allenamenti ufficiali della nuova stagione, di lunedì, anche perché non è stato convocato dal ct della Nazionale cilena, così come Alexis Sanchez.

Occhio Inter, Kanté non è un colpo facile

A centrocampo Antonio Conte si aspetta altri rinforzi. Il campione del Chelsea è il colp preferito del mister, ma costa tanto (almeno 50 milioni di euro). Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Marotta sta lavorando di fantasia, ma non riuscirà a trovare liquidità dalle cessioni. Almeno non da quelle di Perisic (valutato massimo 15 milioni), Joao Mario e Dalbert (per loro sondaggi soltanto per un prestito).

LEGGI ANCHE >>> Inter, Skriniar annuncia il suo futuro