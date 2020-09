Calciomercato Inter, nuovo colpo di scena per Messi

Un mercato sempre più infuocato ed intenso quello di Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di portare a termine varie operazioni. Ne sa qualcosa l’Inter, intenzionata a rinforzare la propria rosa, e ad inseguire qualche obiettivo importante. Tra i tanti sogni c’è soprattutto Leo Messi, un nome ricorrente per i nerazzurri, e sul quale ci sono diverse novità importanti.

Ultime Inter: Messi resta al Barcellona? Il punto della situazione

Ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Leo Messi, attualmente un giocatore del Barcellona, ma su cui ci sono ancora tantissimi dubbi. L’argentino aveva lanciato tanti segnali di addio, ribadendo più volte la sua volontà di voler lasciare i blaugrana, ma nelle ultime ore un incontro importane ha portato a tante novità. Dopo l’incontro tra il padre Jorge e il presidente blaugrana Bartomeu infatti, che ha ribadito l’intenzione del club di non cedere il giocatore, la Pulce avrebbe deciso di restare al Camp Nou. Stando a quanto riportato da Deportes Cuatro, Messi staebbe valutando la possibilità di restare, e al 90% lo farà per un’altra stagione, in modo da concludere il contratto e non andare incontro a penali esagerate.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Messi senior rompe il silenzio: arriva l’annuncio

Messi: niente Inter o City

Il futuro di Messi potrebeb essere ancora una volta al Barcellona, ma stavolta soltanto per un altro anno. L’argentino conosce bene la situazione attuale imperversata ai blaugrana, e sa altrettanto bene del prezzo da pagare in caso di un suo addio anticipato. Ecco che la permanenza sarebbe la scelta migliore per tutti, a discapito invece delle sue pretendenti, come ad esempio Inter e Manchester City. I nerazzurri sono nettamente più defilati, mentre la squadra di Pep Guardiola continua a credere nella maxi-operazione, che al pari di quella di Ronaldo, segnerebbe quest’epoca calcistica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, Ausilio esce allo scoperto sull’affare Messi

Mercato Messi: altre due opzioni per il futuro

Inter e Manchester City si allontanano dal sogno Messi, mentre ad avvicinarsi sono altri due club: la Juventus e il PSG. Nei bianconeri l’argentino potrebbe ritrovarsi con l’amico Suarez, mentre a Parigi l’ex compagno Neymar. Ad oggi le possibilità continuano ad essere tante.