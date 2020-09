Oroscopo di domani 3 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 3 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani potrete finalmente liberarvi da un peso che vi opprime da giorni. Nell’ultimo periodo siete stati al centro di grandi polemiche e non sempre la colpa era davvero vostra. In amore e negli affetti a volte vi sembra di sbattere contro un muro di gomma.

Toro. Domani potrebbe emergere una grandeagitazione riguardo la casa e il lavoro. La verità è che ora avreste un bisogno profondo di allontanarvi da alcune persone che vi stanno facendo arrabbiare, anche solo per un piccolo contrattempo o un ritardo. Cercate di mantenere la calma.

Gemelli. Domani Marte e Venere saranno in aspetto armonico e stuzzicheranno i vostri sensi, la voglia di vivere un amore anche un po’ trasgressivo. Molto presto potrai risolvere anche i vostri problemi di lavoro.

Cancro. Sarà una domenica di puro relax. E ne hai davvero bisogno, perché negli ultimi giorni avete avuto a che fare con persone che creano di continuo problemi, persone che approfittano della vostra disponibilità per coinvolgerti nei loro guai.

Leone. Domani sarete un po’ irritati. Nelle prossime ore potrebbe saltare un impegno oppure potreste ripensarci. In questo momento vi sentite agitati e questo vi fa stare male. La reazione sarà quella di fermarvi e restare ad osservare.

Vergine. Domani ci sarà Venere in opposizione che potrebbe procurare qualche problema in famiglia. Forse nei giorni scorsi avete trascurato alcune situazioni per dedicarvi ad altre faccende. Tutto quello che desiderate, ora, è recuperare maggiore serenità.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani con la complicità della Luna e di Venere avrete maggiore sprint. Cercate di non pensare continuamente a tutte le preoccupazioni e i problemi non ancora superati. Certo, dovrete fare attenzione: Marte contraria potrebbe suscitare ancora un’inquietudine e forse perfino qualche disturbo fisico.

Scorpione. Domani potrebbe riaffiorare un po’ diruggine in famiglia, soprattutto se ci sono ancora dei problemi non risolti. In questi giorni avete un malessere che non vi concede tregua.

Sagittario. Domani si rafforzerà ancora di più la voglia di recuperare più serenità nella vostra vita. E agosto, in questo senso, verrà in vostro aiuto: regalerà nuove occasioni di cominciare una storia. Ciò che conta è non cedere alla tentazione di tradire.

Capricorno. In questi giorni siete molto penseriosi, ma anche costruttivi. Nonostante i problemi finanziari, dal prossimo 10 agosto potrete recuperare. Nell’ultimo periodo qualcuno è stato costretto a concludere un progetto che però procurava solo molto stress. Molto presto avrete modo di aggiustare le cose.

Acquario. Domani la Luna sarà nel segno e vi renderà elettrici, vivaci come non mai. Nelle prossime ore avrete voglia di completare tutto quello che avevate lasciato incompiuto. Anche in amore si prospetta una domenica molto favorevole.

Pesci. E’ arrivato il momento, per voi, di risolvere molti problemi in amore, ritrovare piùarmonia. Sul lavoro ci penserà Mercurio a darvi una mano: qualcuno lavorerà part time; qualcun altro riavvierà al propria attività. Sul fronte amoroso sentite la necessità di avvicinare persone che sono sulla tua stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo delle squadre di Serie A

JUVENTUS – Domani potrebbe riaffiorare un po’ diruggine in famiglia, soprattutto se ci sono ancora dei problemi non risolti. In questi giorni avete un malessere che non vi concede tregua.