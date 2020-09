Calendario Serie A, sorteggiato il campionato 2020/21: partenza sprint

Calendario Serie A, i sorteggi a partire dalle 12: tutto quello che c’è da sapere

E’ il momento tanto atteso dai tifosi italiani e della Serie A, quello del calendario, con i sorteggi che quest’anno trovano l’insolito svolgimento ad orario di pranzo. Sì, perché la Lega Calcio ci ha abituato a vivere questo momento dagli studi televisivi, ma per quest’anno le cose andranno diversamente. La Lega Serie A trasmetterà in streaming, sul proprio canale YouTube, la composizione dei calendari. Questa, sarà visibile su Sky Sport e in TV.

Come si svolgerà il calendario di Serie A e quali saranno i criteri dello stesso sorteggio

Sono state fissate le date per il calendario di Serie A 2020/2021, con il calcio che prova a regolarizzarsi, dopo l’anomala situazione vissuta nella scorsa stagione. La prima giornata sarà nell’anticipo del 19 settembre e, di seguito, tutti i criteri per lo svolgimento del sorteggio.

Non sarà possibile vedere più di due turni consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; Alternanza di casa e trasferta per i club con le società che condividono la stessa città: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Torino; Lazio e Roma non avranno a disposizione lo stadio Olimpico nell’ultima sfida. E’ per questo che giocheranno entrambe in casa la 19esima giornata, così come la trasferta al ritorno; I derby cittadini – Genova, Milano, Roma e Torino – non andranno in scena né alla prima né all’ultima giornata, né nei turni infrasettimanali. Si giocheranno, inoltre, in giornate differenti tra loro. Al contrario, tutte le altre società possono incontrarsi in ogni data del calendario; Nessun turno uguale rispetto al calendario 2019/2020. Discorso valido anche per la prima e l’ultima giornata, nessun incontro uguale, a prescindere dall’ordine in casa o fuori; Chi gioca la Champions – Atalanta, Inter, Juventus e Lazio – non incontra chi gioca in Europa League – Napoli, Milan e Roma – nelle giornate, ovviamente, che intercorrono tra un turno di Europa League e un altro di Champions.

Serie A, il calendario: pronti al via, ecco quali saranno le prime giornate

Resta collegato con noi e premi F5 o aggiorna la pagina, in attesa di conoscere dell’intero calendario pubblicata dalla Lega Calcio.

Prima giornata

UDINESE-SPEZIA

FIORENTINA-TORINO

GENOA-CROTONE

SASSUOLO-CAGLIARI

MILAN-BOLOGNA

PARMA-NAPOLI

VERONA-ROMA

JUVENTUS-SAMPDORIA

BENEVENTO-INTER

LAZIO-ATALANTA

Seconda giornata (Roma-Juventus)

BOLOGNA-PARMA

CAGLIARI-LAZIO

CROTONE-MILAN

INTER-FIORENTINA

NAPOLI-GENOA

ROMA-JUVENTUS

SAMPDORIA-BENEVENTO

SPEZIA-SASSUOLO

TORINO-ATALANTA

VERONA-UDINESE

Terza giornata (Juve-Napoli)

ATALANTA-CAGLIARI

BENEVENTO-BOLOGNA

FIORENTINA-SAMPDORIA

GENOA-TORINO

JUVENTUS-NAPOLI

LAZIO-INTER

MILAN-SPEZIA

PARMA-VERONA

SASSUOLO-CROTONE

UDINESE-ROMA

Quarta giornata (derby di Milano)

BOLOGNA-SASSUOLO CROTONE-JUVENTUS INTER-MILAN NAPOLI-ATALANTA ROMA-BENEVENTO SAMPDORIA-LAZIO SPEZIA-FIORENTINA TORINO-CAGLIARI UDINESE-PARMA VERONA-GENOA Quinta giornata (c’è Milan-Roma)

ATALANTA-SAMPDORIA BENEVENTO-NAPOLI CAGLIARI-CROTONE FIORENTINA-UDINESE GENOA-INTER JUVENTUS-VERONA LAZIO-BOLOGNA MILAN-ROMA PARMA-SPEZIA SASSUOLO-TORINO