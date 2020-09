Calciomercato Milan, Cellino: “Tonali aveva l’accordo con l’Inter, ma poi..”

Il Milan si prepara per la prossima stagione, e lo fa con grandissimo impegno sia in campo che fuori. I rossoneri inanzitutto stanno facendo grandi passi in avanti sul mercato, ed in particolare li hanno fatti per Sandro Tonali. Trattativa ormai chiusa con il Brescia, e da cui sono arrivate delle parole molto interessanti da parte del patron Cellino. Quest’ultimo ha parlato della situazione, ed ha parlato anche dell’Inter, squadra beffata nell’operazione.

Milan-Tonali: le parole di Cellino

“Tonali aveva raggiunto un accordo con l’Inter. Marotta lo ha voluto fortemente, e Conte aveva dato cenni di forte apprezzamento. Magari però non c’erano soldi, non c’è da vergognarsi di questa cosa. Si è perso tempo per questo motivo, e poi è arrivato il Milan, che si è fatto avanti con molta determinazione e voglia. Quando Tonali ha saputo dei rossoneri, non ha capito più nulla. In passato ho rifiutato offerte del Barcellona, e recentemente anche una del Manchester United, che aveva messo sul piatto una proposta maggiore di quella del Milan. I rossoneri hanno un progetto molto interessante, ho subito trovato una soluzione con Maldini”

Calciomercato Milan, colpo Tonali: accordo, visite e firma. Inter beffata

Tonali al Milan: beffa atroce per l’Inter

Colpo di fondamentale importanza quello del Milan, che ha chiuso tutte le pratiche per Tonali. Il centrocampista del Brescia, talento purissimo del calcio italiano, sta per arrivare a Milano, e a breve raggiungerà Pioli e il resto dei compagni per la preparazione alla prossima stagione. Un’operazione molto impegnativa per il Diavolo, anche perchè la situazione di qualche settimana fa non lasciava di certo ben sperare. L’Inter ha infatti sondato sin da subito il giocatore, e si pensava potesse ormai anticipare tutti. L’accelerata finale non è però arrivata, e proprio allora il Milan ha deciso di spingere e sorpassare i cugini rivali. Una beffa atroce per i nerazzurri, i quali sono intenzionati a virare su altri obiettivi.

Ultime Milan: altri colpi dopo Tonali

Tonali non è stato e di certo non sarà l’unico colpo del Milan. I rossoneri vogliono puntellare altri reparti, ma per il momento si concentrano sul centrocampo. In arrivo anche Brahim Diaz dal Real Madrid, e in più si segue un altro giovane molto interessante, stavolta del Lille.

