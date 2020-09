Calciomercato Milan, in arrivo una diga ed un vice-Ibra

Da quando è arrivata la firma di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri sono diventati inarrestabili. E non stiamo parlando del campo, ma del calciomercato. Messi a segno i colpi Tonali e Brahim Diaz, sta per arrivare un altro pezzo da 90 a centrocampo, assieme ad un altro top attaccante…

Milan, ecco Bakayoko: il progetto di Pioli

Una squadra completamente rivoluzionata, che punta sui giovani ma al tempo stesso mantiene i calciatori fondamentali. Zlatan rinnova, alla ricerca dello Scudetto; arriva Tonali, perno della squadra per gli anni a venire; Brahim Diaz, per il momento in prestito, è una scommessa da vincere; e adesso? Non è finita per niente. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il prossimo è Tiemoué Bakayoko. Il ritorno del mediano francese è in cima alla lista delle cose da fare, l’obiettivo è quello di completare la squadra quanto prima, per consentire a Pioli di puntare alla Champions con l’organico al completo fin da subito.

Con Kessie, Bennacer ed il nuovo acquisto dal Brescia il Milan potrebbe vantare una mediana completa e variegata. I dialoghi col Chelsea vanno avanti, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro. In questo momento è anche il calciatore a pressare i blues: addirittura è disposto a ridursi lo stipendio fino a 3 milioni di euro all’anno pur di accettare l’offerta del Diavolo.

IN AGGIORNAMENTO