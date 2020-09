Continuano ad aumentare i casi di positivà in tutto il mondo da Coronavirus. Lo stesso vale per il mondo del calcio. Non si ferma il terribile virus che ha per mesi messo in ginocchio e sotto choc l’intera popolazione mondiale. I calciatori delle squadre continuano a risultare contagiati ai tamponi fatti in queste ultime settimane. In Italia, non sono affatto pochi i calciatori positivi e il nuovo campionato è alle porte (inizio il 19 settembre). Intanto, tre nuovi casi da Coronavirus in un club straniero, dove è stata riscontrata la positività anche in un ex calciatore di Serie A accostato in queste ultime settimane alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, le parole di Arthur su Suarez

Calciomercato Juventus, Paredes positivo al Coronavirus

Mentre Fabio Paratici è a lavoro per portare il prima possibile un attaccante alla corte di Andrea Pirlo. Arriva una notizia non proprio buona per i dirigenti della Juventus. Nelle ultime ore è stato comunicato che tre nuovi calciatori sono risultati positivi al Covid 19, si tratta di tre calciatori del Paris Saint Germain. Il club francese ha da poco concluso la stagione con la finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. Come riportato e confermato dal noto quotidiano L’Equipe i tre calciatori positivi sarebbero: Neymar, Di Maria e Paredes. I tre sono risultati positivi al tampone una volta tornati dalle vacanze dall’isola di Ibiza. Ora il PSG è in forte ansia, dato che il club dovrà affrontare nei prossimi giorni il Lens al debutto in Ligue 1 e il Marsiglia e i calciatori sono stati a contatto anche con i loro compagni Icardi, Navas, Rico e Verratti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, beffa dal PSG su Bellerin

Mercato Juve, possibile scambio con Paredes

I bianconeri starebbero pensando di chiudere la trattativa con uno scambio con il PSG per Paredes. Il centrocampista argentino verrebbe lasciato partire per accogliere in rosa Ramsey, che nell’ultima stagione in bianconero non ha brillato come si sperava. Nelle prossime settimane potrebbe muoversi qualcosa, ma al momento la notizia di positività di Paredes ha sicuramente rallentato tutto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio Bernadeschi: le ultime notizie