Calciomercato Juventus, Higuain: “Qualcuno dimentica in fretta. Mai ai rivali”

Dirà addio alla Juventus in questa finestra di calciomercato. Gonzalo Higuain è arrivato al capolinea della sua avventura in bianconero e probabilmente anche in Italia.

Calciomercato Juventus, l’agente di Higuain ai microfoni di Tuttosport: “Pirlo schietto, ma qualcuno dimentica cos’ha fatto Gonzalo in questi anni”

E’ stata un’avventura molto importante quella in Italia per Gonzalo Higuain, calciatore della Juventus che ha vestito la maglia bianconera e non solo, anche quella di Milan e del Napoli, con gli azzurri che lo portarono in Italia piazzando un colpo straordinario dal Real Madrid. A parlare del futuro è il fratello-agente, che ha lasciato qualche dichiarazione proprio sul Pipita ai microfoni di Tuttosport, dichiarando la propria posizione in merito alla decisione di Andrea Pirlo, di tagliare fuori Higuain dal progetto Juve.

Higuain, le parole del fratello-agente

Si aspettava qualcosa di diverso Higuain, che ora si ritrova ad essere uno dei pezzi pregiati per il calciomercato estivo, che vedrà il suo nome tra i protagonisti. “Gonzalo ha ancora un anno sul contratto, che lo lega alla Juventus, ma il club e Pirlo hanno deciso che toccherà farsi da parte. Vogliamo la rescissione ora, metterebbe d’accordo tutti”. E’ quel che dichiara l’agente di Higuain, il fratello Nicolas, che poi continua: “Pirlo poteva dare una chance al Pipita, ma niente è stato fatto, nonostante i 350 che ha realizzato in questi anni. Sono numeri che un giocatore riesce a fare solo in dieci anni, ma purtroppo qualcuno dimentica le cose in fretta. Alla Juve tutti vogliono vincere la Champions, ma chi è stato capace di vincere tre scudetti consecutivi, facendo in totale 66 gol? Il calcio è così, purtroppo a volte si dimenticano le cose. Pirlo è stato schietto, per questo lo apprezziamo”.

Futuro in Argentina? E’ ancora troppo presto per Higuain: “Gonzalo mai ai rivali”

La certezza, dunque, è che Gonzalo Higuain dirà addio alla Juventus in questa sessione di calciomercato, ma ancora non è chiara la decisione per il suo futuro. Al momento si registra solo il suo addio, con la Juventus stessa che cerca una soluzione, quella più adeguata, per il suo futuro. L’agente rivela: “Servirà qualche settimana per risolvere le cose, io mi trovo a Buenos Aires e non riesco a fare molto per andare a Torino, causa pandemia. Contatti a distanza? Sì, ma per me è importante incontrarsi. Alcune proposte arrivano ancora dall’Europa, ma nessuna ci fa “tremare le gambe”. Vediamo cosa succede, io dico solo che non andrà mai al Boca Juniors. Lui è del River, non tradisce andando ai rivali“.

