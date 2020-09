Calciomercato Juventus, Dybala doppia faccia: problemi su mercato

Paulo Dybala si è ripreso la Juventus: il tecnico Andrea Pirlo ha la massima fiducia in lui, ma questa mattina la Gazzetta dello Sport svela che il momento dell’argentino, almeno per quanto riguarda il calciomercato, non è tutto rose e fiori.

Juventus, il rinnovo di Dybala non è ancora arrivato

Il rinnovo dell’attaccante pareva un qualcosa di praticamente fatto negli ultimi mesi. Ed invece la corsa Champions, l’addio di Sarri, l’arrivo di Pirlo, hanno fatto passare un po’ in sordina il fatto che la Joya potrebbe andare presto in scadenza senza aver firmato un nuovo contratto. E, visto che le offerte come sempre non mancano, questo potrebbe presto divenire un problema. Addirittura uno dei principali quotidiani sportivi italiani arriva a titolare l’articolo dedicato all’argentino con un “Dybala doppia faccia“.

E dire che per Paratici sembrava cosa fatta: “Stiamo parlando con continuità coi suoi manager, siamo sicuri che sarà il futuro della Juve“, dichiarava il dt bianconero a margine della gara di campionato contro l’Atalanta.

La situazione Dybala

La verità è che vendere il talento argentino a 100 milioni oggi sistemerebbe tutti i conti della Juventus. Una specie di jolly per tornare a guardare ai bilanci dei prossimi anni con meno preoccupazione. Ergo, un suo addio non è proprio qualcosa di così triste dalle parti della Continassa. Non che sia sul mercato, ma le offerte saranno ascoltate, questo sì.

Il suo impegno contrattuale in essere scadrà nel 2022 e prevede uno stipendio di circa 7 milioni di euro all’anno. L’ultima proposta bianconera si avvicina agli 11 milioni e non pare esserci troppa distanza con quanto chiede Paulo ed il suo agente Jorge Antun. Stanno entrambi aspettando una chiamata dalla Juventus, che però, per il momento, stenta a partire.

Juve, prosegue il casting per un attaccante

Intanto la dirigenza è impiegata anche nella ricerca di un sostituto di Gonzalo Higuain. Il Pipita sembra essere destinato a lidi lontani e ha liberato un posto che va occupato, visto che la nuova stagione sportiva sta già per riprendere. Il nome di Suarez in questo momento è il più gettonato, ma occhio alla preferenza di mister Pirlo, che continua a sperare nell’arrivo di Edin Dzeko. Più defilato, in questo momento, Arkadiusz Milik.

