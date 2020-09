Calciomercato Juventus, il campione vuole solo i bianconeri

Un mercato sempre più intenso quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato si stanno attivando parecchio per andare a puntellare le proprie rose. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a prendere innesti sia in attacco che in tutti gli altri ruoli, per andare ad alzare ancora una volta il gap con le altre squadre. Nelle ultime ore si sta parlando tantissimo di Luis Suarez, ma attenzione ad un altro sudamericano parecchie volte accostato alla Vecchia Signora: Rodrigo De Paul.

Mercato Juventus: De Paul aspetta i bianconeri

De Paul è senza ombra di dubbio un profilo molto importante, e in questi ultimi anni con l’Udinese, è riuscito spesso a salire in cattedra, mettendosi in mostra anche in ottica della Nazionale Argentina. Il centrocampista ha vissuta una stagione in chiaroscuro, ma in queste ultime settimane si è parlato molto di un suo addio alla squadra friulana. Un addio che ci sarà con ogni probabilità, e che lo vede ancora una volta accostato alla Juventus. Ad oggi, stando a quanto riportato da cm.it, De Paul aspetta e vorrebbe i bianconeri, squadra che lo ha sempre adocchiato con interesse, e che stavolta potrebbe davvero spingere fino in fondo per il trasferimento.

De Paul: bloccato il trasferimento al Leeds?

Il futuro di De Paul è ancora parecchio incerto, specie vista la situazione attuale dell’argentino: ad un passo dall’addio all’Udinese, e vicinissimo all’arrivo al Leeds. La squadra del Loco Bielsa lo aspetta, e sembrava ormai già tutto fatto prima di chiudere il tutto. Adesso però, le cose rischiano di cambiare nuovamente, con il giocatore che starebbe spingendo per andare alla Juve. Che si sia bloccato il suo passaggio in Premier League? Possibile, anche se il club inglese proverà l’accelerata finale da qui ai prossimi giorni. Ora la palla passa in mano alla Vecchia Signora, ovviamente con la speranza che possa saltare il colpo Leeds.

De Paul-Juventus: un colpo sulla fiducia

Un caso che rischia di diventare spinoso, una Juventus che per ora non spinge, e un giocatore che vorrebbe ancora dimostrare tanto in Serie A. Potremmo riassumere così gli ultimi giorni di De Paul, il quale sarebbe sicuramente un colpo importante per la squadra di Torino. Grande conoscenza calcistica, tanta classe, e soprattutto un’esperienza ormai ben maturata nella massima serie italiana. Pirlo potrebbe avere il suo innesto di garanzia a centrocampo.

