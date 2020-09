Calciomercato Juventus, beffa per il grande colpo: è ad un passo dal PSG

La Juventus lavora per il mercato in entrata e anche quello in uscita di pari passo. La società sta provando a chiudere colpi importanti prima dell’inizio della nuova stagione. Andrea Pirlo dovrà debuttare nelle prime tre giornate impegnative con Sampdoria, Roma e Napoli e per questo il club punta a mettere su una rosa competitiva e già abbastanza completa per non iniziare con il piede sbagliato. Tra i tanti obiettivi a centrocampo e in attacco, c’è anche quello che riguarda l’esterno di difesa.

Mercato Juventus, Bellerin nel mirino

La Juve rinforzerà più reparti in vista della nuova stagione, tra questi anche quello legato al terzino destro. Mattia De Sciglio quasi sicuramente partirà (già a gennaio era pronto alla cessione nello scambio con il PSG poi saltato), per questo la società sta lavorando per trovare un sostituto all’altezza. L’obiettivo numero uno porta il nome di Hector Bellerin, terzino spagnolo di spinta che ha un contratto in scadenza nel 2023 con l’Arsenal. Il club londinese è fuori dalla Champions League e il classe 1995 potrebbe fare pressioni per una cessione.

Calciomercato Juve, c’è anche il PSG su Bellerin: la prima offerta

Come riportato dai quotidiani inglesi, in particolare dal Daily Mail, su Bellerin c’è una squadra che si è fatta avanti con maggiore insistenza in queste ultime ore, si tratta del Paris Saint Germain. Il club parigino ha presentato anche la prima offerta di circa 33 milioni di euro per Hector Bellerín. Al momento, il club inglese, non ha intenzione di cedere il calciatore, che però potrebbe presto chiedere alla società di provare una nuova esperienza. L’affare potrebber chiudersi per 40 milioni di euro o meno. Restano, ma leggermente indietro rispetto al PSG, anche Juventus e Bayern Monaco.

Juventus, in attacco torna di moda Cavani

Fabio Paratici a lavoro per cercare una punta da affidare ad Andrea Pirlo. Via Gonzalo Higuain, che si libererà a zero probabilmente. Suarez e Dzeko in pole, ma se le trattative dovrebbero complicarsi c’è pronta la maxi offerta per Cavani. Il calciatore uruguaiano attualmente si trova svincolato dopo aver chiuso con il PSG dopo 7 stagioni.