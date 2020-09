Calciomercato Inter, Messi senior rompe il silenzio: arriva l’annuncio

Calciomercato Inter, l’annuncio di Jorge Messi: è addio

E’ il giorno di Lionel Messi, con il papà protagonista delle vicende che riguardano la pulce. Sì, perché è in corso oggi una giornata molto intensa per quel che riguarda il futuro della stessa stella argentina. Il Barcellona, all’interno della propria campagna promozionale alla vendita della maglia del club blaugrana, fa spuntare anche Lionel Messi davanti a tutti gli altri. Un segnale provocatorio o c’è molto di più dietro la scelta del Barcellona?

Messi, il papà sbarca a Barcellona: presto conosceremo il futuro di Leo

Attorno a Jorge Messi, papà del fuoriclasse argentino, diversi colleghi della stampa, per cercare di capire cosa viene fuori dal futuro di Lionel. La pulce avrebbe dichiarato una settimana fa il suo addio al club catalano, vedendo finita la sua avventura proprio in terra spagnola. Ed è di questo che si parla nel summit con Bartomeu, patron del Barcellona, che vorrebbe in realtà trattenere con un rinnovo Messi, fino a Qatar 2022. Non sembra essere della stessa idea Messi, e neanche il padre, che avrebbe rilasciato qualche dichiarazione flash proprio sul futuro di Leo.

Le parole di Jorge Messi: “Difficile che resti a Barcellona”

Parole brevi, ma ricche di significato, con l’addio praticamente annunciato e confermato da parte di Jorge Messi. Sono quelle che sono riusciti a raccogliere i colleghi iberici di AS. Il papà di Messi avrebbe aggiunto questa piccola dichiarazione sul futuro di Leo, con il suo arrivo proprio a Barcellona che ha mobilitato tutti i colleghi, pronti a conoscere il futuro della pulce argentina: “Difficile che Messi possa restare a Barcellona”.

Ha parlato in conferenza stampa anche Ivan Rakitic, nel giorno del suo addio, perché sarà uno dei partenti, destinazione Siviglia. Le sue parole, non trovano molti sbocchi sul futuro di Lionel Messi, questo è quanto annunciato dal croato, ormai suo ex compagno di squadra: “La prima opzione, la migliore per tutti i giocatori, è sempre il Barça. Su questo non ci piove. Poi ogni giocatore può prendere la decisione che ritiene più giusta e io oggi preferisco parlare della mia”.

