Calciomercato Inter, ora è fatta per Kolarov: ecco quando arriva

Calciomercato Inter, Kolarov saluta la Roma: è fatta per il suo passaggio in nerazzurro

E’ la notizia che ormai circola da un po’ di giorni: il calciomercato dell’Inter si infiamma attorno al nome di Aleksandar Kolarov, sull’asse Roma-Milano. Dopo le avventure trascorse prima con la maglia della Lazio e poi con quella della Roma, è giunto il momento di dire addio proprio alla città della Capitale. Nel suo futuro, imminente, c’è ora l’Inter, con Antonio Conte che ha trovato il suo esterno per la corsia mancina.

Kolarov e Hakimi: le fasce dell’Inter sono pronte, accordo trovato con il serbo

Se dal lato di destra arriva il marocchino Achraf Hakimi, dall’altro versante arriva Aleksandar Kolarov. L’esterno serbo è stato sin da subito il primo nome sulla lista di Antonio Conte e, attraverso l’ottimo operato di Beppe Marotta, sarebbe praticamente cosa da considerare “fatta” per il suo passaggio all’Inter. Il tecnico, all’interno dei summit di calciomercato con la dirigenza, avrebbe indicato proprio il suo nome e la stessa società nerazzurra, sembra aver accontentato il proprio allenatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incontro con l’agente: pronto lo sgarbo alla Juventus

Kolarov è dell’Inter: conferme da Sky Sport, accordo totale per il suo passaggio in nerazzurro

Sarà un esterno che permetterà ad Antonio Conte di trovare corsie di gran livello per il suo 3-5-2, con entrambi i calciatori che sanno lavorare sia in fase difensiva, che offensiva. L’accordo per Aleksandar Kolarov, stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, sarebbe stato raggiunto nel corso della serata, con il calciatore che avrebbe accettato la proposta del club interista per un contratto valido fino a giugno 2021, con opzione per il secondo anno, fino ovviamente al 2022.

Dopo tre anni alla Roma, il calciatore dirà addio al club capitolino, in maniera anticipata e non in scadenza di contratto, come si era ipotizzato. Il serbo, nel corso dei prossimi giorni, sosterrà le visite mediche, per poi raggiungere il club di Antonio Conte e prepararsi per una nuova avventura in Italia, questa volta con i colori nerazzurri cuciti addosso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen nell’affare: se ne va in Spagna