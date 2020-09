Calciomercato Inter, fatta per Kolarov: accordo e cifre

Un mercato molto intenso quello dell’Inter, intenzionato a colmare il gap con la Juventus, e che in questi ultimi giorni sta portando avanti diverse operazioni di mercato. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi importanti, e possibilmente di profili adatti al gioco e alle idee di Conte. Si è parlato tanto di Kolarov, e proprio per il terzino serbo sono arrivate delle novità molto importanti.

Ultime Inter: accordo raggiunto per Kolarov, le cifre

Kolarov diventerà un giocatore dell’Inter, e la notizia è arrivata da Sky Sport poco fa. Il giocatore giallorosso ha praticamente raggiunto l’accordo con il club nerazzurro, sulla base di un contratto annuale a 3,5 milioni di euro. Occhio però ad un’opzione per altri 12 mesi legata alle presenze. Grande colpo per la squadra di Milano, che avrà quindi il suo innesto sulle fascie, dopo che in queste ultime settimane si era parlato tanto di altri possibili acquisti. Il calciatore è attualmente impegnato con la propria nazionale nella Nation League, e tra lunedì e martedì prossimo sosterrà le visite mediche con l’Inter.

Kolarov-Inter: il colpo giusto per Conte

L’Inter si sta scatenando sul mercato, e Antonio Conte è senza dubbio in prima linea per le richieste. Le esigenze del tecnico sono tante, e Kolarov è sicuramente un profilo molto gradito da questo punto di vista. Il serbo ha grande esperienza, ha militato tanto in Premier League, e con la Roma in questi anni è stato un grande protagonista. Quello che piace maggiormente è la sua leadership, caratteristica molto importante per le gerarchie dell’allenatore nerazzurro. L’operazione complessiva si aggira intorno al milioni di euro, più qualche piccolo bonus.

Mercato Inter: dopo Kolarov pronto anche Vidal

Il colpo Kolarov è stato chiuso, e adesso si continua ad inseguire la pista Vidal. Il centrocampista cileno ha raggiunto un accordo di massima con l’Inter, vuole tornare da Conte, e al momento aspetta solo il via libera dal Barcellona. Il club blaugrana sta discutendo e valutando la situazione, possibile che da qui a breve possa sbloccarsi tutto.