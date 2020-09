Calciomercato Inter, è il giorno della verità per Leo Messi

Il centro del mondo, almeno per quanto riguarda il calciomercato, si sposta a Barcellona per un giorno. Tutti gli occhi, compresi quelli dell’Inter, saranno puntati all’incontro tra il padre di Messi e Bartomeu, in programma oggi.

Inter, Messi a colloquio con il Barcellona

Scrive la Gazzetta dello Sport che si tratta di un incontro tra sordi, praticamente. Le posizioni delle parti sono praticamente inconciliabili. Da un lato c’è un calciatore che ha deciso che la propria esperienza a Barcellona, è terminata. Una minima apertura, rispetto a qualche giorno fa, quando ha deciso di saltare gli appuntamenti ufficiali della squadra, c’è stata. La Pulce è disposta ad evitare lo scontro diretto, attivando la clausola che gli permette di liberarsi a 0 al termine di ogni stagione, venendo incontro alla società, che però a sua volta, dovrà impegnarsi a non chiedere la luna in cambio del suo cartellino. E questo Jorge Messi lo dirà al presidente catalano oggi, guardandolo negli occhi.

Il presidente al contrario, affermerà che non è immaginabile un addio del campione. Stop. Al massimo, se proprio vorrà, potrà attivare la clausola rescissoria che prevedere il pagamento di 700 milioni di euro. C’è una piccola diatriba legale sul contratto in essere del calciatore: per i suoi legali può ancora liberarsi a zero nonostante sia scaduto il termine per farlo, sulla carta, lo scorso giugno.

Ecco cosa si diranno

I media spagnoli sostengono che Bartomeu tenterà un’ultima mossa disperata: proporrà addirittura un rinnovo biennale al padre del giocatore. Che invece potrebbe minacciare a sua volta la permanenza in tribuna del figlio per una stagione intera, per poi liberarsi l’anno prossimo. Entrambe le evenienze sono remote, ma mai come la possibilità che si vada a finire in tribunale, considerata troppo dispendiosa da entrambe le parti. Ecco perché i grandi club, con il Manchester City in pole, stanno alla finestra a guardare.

La posizione dell’Inter

E l’Inter? Per la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sono ancora in corsa per Messi, nonostante le parole di Ausilio di ieri sera. Il manager dei nerazzurri è stato perentorio nell’escludere la Beneamata dalle squadre dove l’argentino potrebbe accasarsi l’anno prossimo.