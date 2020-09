Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, noto semplicemente come Arthur, è stato presentato in queste ore come nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista brasiliano arrivato dal Barcellona ha parlato in conferenza stampa, dove ha spiegato la scelta di approdare alla Juve e rivelato anche altre notizie di mercato riguardanti il suo ex compagno Luis Suarez, che potrebbe finire proprio alla Juve prossimamente.

Juventus, Arthur in conferenza stampa

“È davvero un giorno molto importante per me, ringrazio la mia famiglia, i dirigenti, Fabio, e tutti quelli che mi hanno accolto benissimo dal primo momento. Ho il privilegio di giocare con grandi calciatori, giocare con Ronaldo è quasi come realizzare un sogno.

Ringrazio tutti del Barcellona, sono stato benissimo in un grande club fatto di tifosi fantastici. Ora però sono alla Juve che mi ha voluto fortemente dal primo momento. Hanno dimostrato che sono importante per loro. Non so se valgo 70 milioni, non mi importa, queste sono le cifre ora nel calcio. Per me è un grande privilegio lavorare con Pirlo, tutti sanno nel mondo del calcio chi è lui. Devo imparare molto come giocare con la squadra, sono onorato di essere allenato da lui.

Una delle motivazioni pricipali che mi hanno portato alla Juventus è quella di avere la possibilità di giocare in un grande club, fatto di grandi calciatori e con un progetto ambizioso. Ora lavoriamo tutti insieme per conquistare più trofei possibili. Posso giocare in più ruoli di centrocampo, credo che sia in un centrocampo a due che a tre posso essere importante. Iniesta è sempre stato un mio idolo, mi ispiro a lui. Non ho parlato con Suarez, non so quale decisione prenderà. Spero che i dirigenti possono dire la loro presto, sarebbe un grande valore aggiunto per la Juve, è un calciatore fortissimo. Il calcio italiano è fatto di più contatti rispetto a dove ho giocato, io non vedo l’ora di iniziare.

Le mie prestazioni non sono calate quest’anno rispetto ai precedenti, anzi. Ho solo avuto qualche infortunio in più, ora però sto bene mentalmente e fisicamente. Sento un grande affetto da parte dei tifosi sui social, mi sento già a casa e non vedo l’ora di iniziare. Mi darà tanto questa grande atmosfera”.

Calciomercato Juve, affare Suarez: le ultime

La Juventus ha raggiunto nelle ultime ore l’accordo con Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è in uscita dal Barcellona e sta lavorando con il club per liberarsi a costo zero. Lo stesso sta accadendo ad Arturo Vidal che tornerebbe in Serie A per vestire la maglia dell’Inter.