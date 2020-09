Calciomercato Napoli, Meret finisce sul mercato: rottura con il club

Calciomercato Napoli, addio Meret: può partire subito, ecco perché

E’ stato messo in secondo piano ed è per questo che il giovane talento del Napoli, Alex Meret, è finito sul calciomercato. Subito, senza attendere, perché non può permettersi di finire ai margini delle scelte di Roberto Mancini, che ancora lo tiene in considerazione nel giro della sua Nazionale. Ha voglia di essere il titolare indiscusso del club per il quale gioca e il posto messo a rischio, tra gli undici titolari, con la competizione di Ospina che avanza e preoccupa lo stesso Meret. Il giovane portiere del Napoli potrebbe dunque dire addio, sin da subito.

Meret e Napoli, futuro diviso: incontro della dirigenza con il suo entourage

Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.it, ci sarebbero stati degli incontri con l’entourage di Alex Meret, per discutere proprio del futuro del giocatore. Da questi, sarebbe emersa la comunicazione da parte del ds azzurro, Cristiano Giuntoli, allo stesso Federico Pastorello, agente che cura gli interessi di Meret. David Ospina sarà il titolare dell’undici titolare di Gattuso e, per tale motivo, Meret dirà addio.

Meret, cessione in arrivo: il Napoli non può garantirgli la titolarità, Roma e Inter su di lui

Non può più attendere Alex Meret, che è disposto anche a spostarsi in una “medio-piccola” pur di trovare la titolarità che tanto cerca in azzurro. Sarà ancora David Ospina il portiere titolare del Napoli, e l’idea potrebbe essere di un prestito secco, altrove e lontano da Napoli. Tra le idee però dello stesso Meret, ci sarebbe quella di spostarsi a titolo definitivo, e l’interesse della Roma sarebbe concreto. Il club capitolino cerca un sostituto di Pau Lopez, ex Betis che non ha mai realmente convinto in Capitale. E, tra le big, c’è sempre l’Inter. Il club nerazzurro potrebbe garantirgli un futuro da sostituto di Handanovic. Non come con Ospina, l’idea è quella di fargli giocare già diverse partite nella stagione imminente e poi affidargli i guantoni da titolare dal 2021 in poi. Occhio all’ultima soluzione, che vedrebbe Meret in Premier League.

