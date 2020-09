Il Napoli ha sblocato il mercato in uscita. Dopo il grande colpo Victor Osimhen (acquisto più costoso della storia del club azzurro) la società ha deciso di mettere in stallo il mercato in entrata per concentrarsi sulle cessioni, utili per incassare e mettere su un tesoretto da poter subito reinvestire in queste settimane. Via Allan, che nelle prossime ore sarà ufficialmente un giocatore dell’Everton per circa 30 milioni di euro, poi toccherà a Milik e Koulibaly. Intanto, arrivano novità importanti riguardo il difensore senegalese.

Mercato Napoli, Koulibaly al Manchester City: trasferimento la prossima settimana

Come rivelato da Tuttosport, ormai Kalidou Koulibaly è pronto a salutare il popolo azzurro. Il calciatore dirà addio la prossima settimana e passerà al Manchester City di Guardiola con cui ha un accordo già da settimane. Il Napoli è in attesa dell’offerta ufficiale che sarà di 65 milioni più 5 di bonus. Operazione importante e che sbloccherà nuovamente il mercato in entrata per gli azzurri, Giuntoli ha già pronti i colpi e anche il sostituto di Kalidou, anzi, i sostituti.

Calciomercato Napoli, Senesi e Sokratis in arrivo

Koulibaly non sarà l’unico calciatore a dire addio. Nelle ultime settimane c’è stata una spaccatura tra Napoli e Maksimovic riguardo il rinnovo di contratto. Per questo anche il difensore serbo è pronto alla cessione. Giuntoli non si è fatto trovare impreparato e nel giro di poche ore ha bloccato il doppio colpo: si tratta di Marcos Nicolás Senesi Barón del Feyenoord e Sokratis dell’Arsenal. Doppio affare da massimo 25 milioni di euro totali. Intanto, il club ha bloccato anche un altro difensore, si tratta di Karbownik, giovane terzino sinistro classe 2001, arriverà dal Legia.

Napoli, Milik pronto alla cessione

Il Napoli poi si concentrerà anche sulla cessione di Milik. Il club azzurro è pronto allo scambio con la Roma, ma la trattativa al momento resta ferma per le richieste elevate di De Laurentiis. La Roma non vuole svenarsi più di tanto visto che Milik da dicembre potrà liberarsi a costo zero e firmare per un nuovo club senza vincoli.