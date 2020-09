Calciomercato Napoli, beffa per gli azzurri. Vola in Premier League

Niente da fare per il Napoli che aveva seguito per mesi il difensore. Lascia il suo club per approdare in Premier League, dove raggiungerà un suo vecchio compagno di squadra.

Niente Napoli, Gabriel firma per l’Arsenal

La telenovela alla fine si è risolta. Non nel migliore dei modi, però, per gli azzurri. Il difensore brasiliano Gabriel ha deciso di firmare per l’Arsenal e di volare in Inghilterra. Sul calciatore, da tempo, c’era l’interesse del Napoli che cercava un sostituto del partente Kalidou Koulibaly (si fa sempre più vicina una sua cessione al Manchester City). Il classe 1997 ha rifiutato l’offerta di Cristiano Giuntoli che ha provato, in ogni modo, a farlo trasferire in Italia. Nella sua testa c’era solo un obiettivo: vestire la maglia dei ‘Gunners‘. Finalmente è stato accontentato. Il club inglese, per prelevarlo, ha dovuto pagare quasi 30 milioni di euro. La buona notizia è che può raggiungere uno dei suoi vecchi compagni di squadra quando militava nella società francese. Si tratta di un certo Nicolas Pepè, che il Napoli conosce molto bene, visto che per mesi lo ha seguito ma alla fine anche lui ha preferito andare a giocare in Inghilterra.

Con l’acquisto di Gabriel, via libera alla cessione di Sokratis

Con un Gabriel che arriva c’è un Sokratis che parte. E dove andrà? Proprio nella società di Aurelio De Laurentiis, magari. Pare che l’entourage del difensore greco e i dirigenti azzurri abbiano trovato un accordo per un triennale e sull’ingaggio (dovrebbe guadagnare sui 2,5 milioni di euro a stagione). Per Papastathopoulos si tratterebbe di un ritorno in Serie A, visto che ha giocato con la maglia del Genoa (furono proprio i grifoni a portarlo in Italia dall’AEK Atene) dove rimase per due anni e poi con il Milan (restòper una stagione, con Massimiliano Allegri giocò poco ma vinse uno scudetto).

Intanto nel ritiro arrivano i Primavera

Intanto dall ritiro di Castel Di Sangro tredici calciatori hanno lasciato l’Abruzzo per raggiungere le loro nazionali in vista di amichevoli e gare di Nations League in programma nei primi di settembre. Agli ordini di Gennaro Gattuso sono stati aggregati alcuni calciatori della Primavera come Senese, Prezioso, Palmiero, Zerbin, D’Agostino, Ferrari, Labriola, Mezzoni, Sgarbi e Zanoli.

