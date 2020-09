Calciomercato Milan, Maldini scatentato: assalto al talento italiano

Il Milan di Stefano Pioli per la stagione 2020/21 inizia a prendere forma. Il club rossonero sta lavorando per mettere su il prima possibile una rosa importante per l’inizio del nuovo anno, dove i rossoneri cominceranno affrontando il 17 settembre lo Shamrock Rovers per il turno preliminare d’Europa League. Il Milan sta sondando il terreno per molte trattative per rinforzare la rosa.

Mercato Milan, Maldini scatenato: dopo Tonali anche Chiesa

Il primo vero acquisto è stato Zlatan Ibrahimovic, che ha firmato il rinnovo del contratto qualche giorno prima che scadesse il contratto. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità. Ora si aspetta per Sandro Tonali, dove il Milan ha raggiutno l’accordo con il Brescia e ha incassato il sì del calcaitore. Ma non finisce qui. I rossoneri sono scatentati e ora Paolo Maldini vuole affondare altri colpi. Nel mirino c’è Brahim Diaz del Real Madrid, ma il sogno resta Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina è stato sedotto da Juventus e Inter negli ultimi anni, che però non hanno mai deciso di approfondire la questione viste le richieste elevate dei viola. Ora su di lui c’è il Milan che sta mettendo in chiaro a tutti quale sia il proprio progetto ambizioso.

Calciomercato Milan, richiesta elevata per Chiesa

Il prezzo di Federico Chiesa per Rocco Commisso era di 70 milioni di euro fino alla scorsa stagione, ma qualcosa ora potrebbe cambiare. I viola potrebbero anche accettare un’offerta di 50 milioni cash. Trattativa che potrebbe essere impostata nelle prossime settimane anche in base alle uscite che i rossoneri faranno. Elliot, Massara e Maldini vogliono beffare la Juventus dopo aver fatto lo stesso con l’Inter per Tonali e mandare un messaggio chiaro al calcio italiano.

Milan News, non solo Chiesa dalla Fiorentina

Il Milan segue con grande attenzione anche German Pezzella della Fiorentina. Il club vuole chiudere un colpo in difesa e prova a trattare con i viola per il capitano della Fiorentina. Valutazione di circa 20 milioni, si prova a chiudere con un prestito con diritto di riscatto.