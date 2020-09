Calciomercato Milan, per il centrocampo si guarda in casa Lille

Dalla Francia sono sicuri: Paolo Maldini sta osservando un grande talento che milita nel Lille. Su di lui hanno messo gli occhi alcune squadre di Premier League.

Il Milan segue Boubakary Soumarè del Lille

Poteva arrivare in Italia già lo scorso anno: sia il Napoli di Aurelio De Laurentiis che l’Inter di Steven Zhang avevano chiesto più di un’informazione per quanto riguarda il calciatore che ha preferito continuare a giocare nel Lille. Stiamo parlando di Boubakary Soumarè, mediano della nazionale Under 21 francese. Giovane di belle speranze, ventunenne, è pronto a fare il salto di qualità. Il direttore tecnico dei rossoneri, l’ex capitano Paolo Maldini, lo sta seguendo con attenzione e sta cercando in ogni modo di portarlo alla corte di Stefano Pioli. La dirigenza dei ‘diavoli’ vuole continuare a rinforzare il centrocampo dopo aver quasi ufficializzato l’ingaggio di Sandro Tonali dal Brescia. Ma devono sbrigarsi, perché su Soumarè c’è l’interesse di molte squadre di Premier League come l’Arsenal, il Liverpool, il Manchester United ed il Newcastle. Ma non solo. Anche il Real Madrid e l’Herta Berlino lo hanno visionato più di una volta. Possibile che dopo tre anni possa lasciare il club e anche la Francia. Secondo il sito ‘Le10Sport.com‘ il Milan si è aggiunto alla lista di squadre interessate al ragazzo di origini senegalesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini scatentato: assalto al talento italiano

Obiettivo molto complicato

Oltre alle numerose squadre che già sono in fila per il calciatore, il Milan deve considerare anche l’aspetto economico. Il Lille, per la sua cessione, vuole 35 milioni di euro. Non si gioca al ribasso, o quella cifra o resta nel club. Si tratterebbe, comunque, di un’alternativa all’altro obiettivo di Via Aldo Rossi, ovvero quel Tiémoué Bakayoko che desidera tanto ritornare in Italia e giocare di nuovo per la maglia rossonera. Il Chelsea, proprietario del cartellino, ha deciso di liberarsi definitivamente del calciatore e non mandarlo più in giro in prestito (la sua ultima esperienza è stata al Monaco, squadra tra l’altro in cui è esploso).

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic: “Qui sono a casa, sono rimasto per vincere”

E’ cresciuto nelle giovanili del Paris FC

Soumaré inizia a dare i primi calci ad un pallone all’età di sette anni. Lo farà nel club del Paris FC. Dopo quattro anni passa alle giovanili del Paris Saint Germain. Scaduto il contratto si accorda con il Lille firmando un triennale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Zidane vuole il rossonero: le ultime