Calciomercato Juventus, incontro segreto con il futuro bomber. I dettagli

La Juventus è alla ricerca del nuovo attaccante da consegnare ad Andrea Pirlo per la stagione 2020-2021. Con l’imminente partenza del ‘Pipita‘ Gonzalo Higuain, Fabio Paratici continua nella sua ricerca.

Juve, incontro con il procuratore del ‘Pistolero’

Notizia bomba! Pare che alcuni dirigenti bianconeri abbiano incontrato i procuratori dell’attaccante uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez. Sembra che sia strato trovato un accordo da entrambe le parti, almeno è quello che scrivono dalla Spagna. Non è ancora ufficiale, ma pare che l’attaccante della ‘Celeste’ possa lasciare i blaugrana tramite una rescissione consensuale del contratto, visto che è stato fatto fuori dal progetto del nuovo manager, l’olandese Ronald Koeman. Si sa che in questo momento, nei pensieri di Andrea Agnelli e Fabio Paratici, il primo vero obiettivo è quello di trovare il nuovo centravanti per la loro squadra. Negli ultimi giorni si è fatta avanti l’idea che il ‘Pistolero‘ possa arrivare in Italia, addirittura gratis. Le piste che portano ad Edin Dzeko della Roma e Arkadiusz Milik del Napoli non sono del tutto tramontate, ma sono passate in secondo piano.Il vero obiettivo ora è arrivare al calciatore che nel Barcellona ha segnato quasi 200 reti.

Luis Suarez diventa l’obiettivo primario della società

Come già anticipato da Andrea Pirlo nella conferenza stampa come allenatore della prima squadra, per Gonzalo Higuain non c’è più posto. All’argentino gli è stata data una seconda possibilità dopo i prestiti al Milan e Chelsea, ma anche con l’arrivo di Maurizio Sarri non ha riuscito a sfruttare bene l’occasione che gli è stata concessa. Risultato? Cessione immediata. Anche se sempre dalla Spagna sono sicuri che il calciatore rimarrà al club per ‘colpa’ di Lautaro Martinez che ha deciso di rimanere in nerazzurro per la prossima stagione, oppure se dovesse andare via lo farebbe solamente per ritornare all’Ajax, la seconda squadra europea in cui ha militato dopo essere arrivato dal Nacional di Montevideo.

Pare che anche il Psg abbia contattato il calciatore

La Juventus ha una rivale in più per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore. Si tratta del Paris Saint Germain che è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo che proprio il connazionale di Luis Suarez, Edinson Cavani ha lasciato i parigini a parametro zero.

