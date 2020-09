La Juventus lavora senza sosta per il mercato in entrata. La nuova stagione è ormai alle porte, inizierà nel weekend del 19 e 20 settembre. Il club bianconero vuole arrivare a quella data con la maggior parte della rosa già completa, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Gonzalo Higuain è stato messo alla porta anche dallo stesso Pirlo che ha annunciato che arriverà un nuovo colpo. In pole c’è Dzeko, mentre resta apertissima la pista che porta a Luis Suarez. Non tramonta nemmeno questa stagione, invece, la solita idea Icardi.

Calciomercato Juve, Icardi resta sempre nei pensieri di Paratici: la situazione

Continuano i contatti tra Juventus e Paris Saint Germain. I due club sono in ottimi rapporti da quando Leonardo è tornato direttore sportivo del club parigino. Fabio Paratici ha un pallino ben fisso nella mente, quello di acquistare un grande attaccante. Nella lista ci sono diversi nomi, ma uno in particolare che piace da diversi anni è quello che porta il nome di Mauro Icardi. L’ex Inter è stato riscattato in queste settimane dal club parigino per circa 50 milioni di euro, ma non è detto che resti in Francia. Non c’è un ottimo feeling tra Icardi e Tuchel, tanto che è rimasto in panchina ad inizio match per semifinale e finale di Champions League (dove non ha mai messo nemmeno piede a bordo campo per il riscaldamento). La Juve continua a mantenersi informata, ma non sarà facile.

Mercato Juventus, maxi scambio Paratici-Leonardo: c’è Paredes

La Juve vuole rinforzare a tutti i costi anche il centrocampo. Restano vivi i contatti tra Juventus e PSG, con una trattativa che potrebbe decollare da un momento all’altro. La Juventus vuole Paredes e il Psg è disposto a farlo partire. In cambo però potrebbero non esserci soldi, ma una contropartita tecnica. Il club parigino segue Ramsey, che tra l’altro è in uscita dal club bianconero dopo una stagione deludente. Operazione che aiuterebbe entrambi i club per quanto riguarda le questioni di bilancio e con Paratici e Leonardo che accontenterebbero i proprio allenatori.

