Calciomercato Juventus, maxi offerta per Dybala: 80 milioni più un bomber

La Juventus continua la ricerda di una punta. Il club bianconero ha messo nel mirino diversi profili per sostituire l’ormai partente Gonzalo Higuain. Tra questi c’è anche Luis Suarez, attaccante in uscita dal Barcellona. Il club spagnolo ha pronto un nuovo progetto con Koeman e ha deciso di rivoluzionare l’intera squadra. Per questo, oltre all’addio di Messi, sono stati messi alla porta diversi calciatori, tra cui Vidal e Suarez che potrebbero approdare in Serie A.

Calciomercato Juve, Luis Suarez nel mirino

Caos a Barcellona per la questione Messi, ma non è l’unica. Tiene banco anche la questione legata a Luis Suarez. Il calciatore uruguaiano è finito nel mirino dei bianconeri, che però hanno in forte considerazione anche Edin Dzeko. Dopo essere stato scaricato però, nelle ultime ore, si vocifera di un possibile dietrofront da parte di Koeman e il Barcellona riguardo a Luis Suarez. Il club ha difficoltà a trovare il sostituto e acquistare l’obiettivo princiape Lautaro Martinez. Per questo alla fine Suarez potrebbe restare, anche se ora è lui che potrebbe decidere di andare via.

Mercato Juventus, clamorosa offerta del Barcellona per Dybala

Accelerata per Luis Suarez, con il calciatore che ha già detto sì ai bianconeri. Ma non è finita qua, perché ora spunta l’ultima idea del Barcellona, quella di puntare tutto su Paulo Dybala. Come rivelato dalla nota rivista Don Balon, il club bianconero riceverà nei prossimi giorni la clamorosa offerta per l’argentino. I catalani sono pronti a mettere sul piatto 80 milioni di euro più il cartellino di Luis Suarez per convincere la Juventus a cedere Dybala. Situazione delicata che potrebbe decollare da un momento all’altro, considerando che la Juve ancora non ha raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto dell’argentino.

Juventus, Dzeko resta in pole per l’attacco

La Juventus però continua a tenere in pole la pista che porta a Edin Dzeko. Trattativa ormai ben avviata, si attende che Roma e Napoli raggiungano l’accordo per Milik che diventerebbe il sostituto di Dzeko.