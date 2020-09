Calciomercato, niente Manchester City per Messi: Juve e Inter sognano

Continua ad essere argomento mondiale la situazione legata al Barcellona e Leo Messi. Il calciatore argentino ormai ha preso la propria decisione e non ha intenzione di fare passi indietro. Dopo 20 anni insieme sarà dunque addio, ma prima bisognerà raggiungere diversi accordi che al momento non ci sono assolutamente. Ad esempio, il Barcellona non vuole cedere il calciatore e si è imposto che lo farà soltanto per il pagamento della clausola rescissoria di 700 milioni di euro. Nelle ultime ore è spuntata fuori la clamorosa offerta del City, ma non sembra esserci qualcosa di concreto.

Calciomercato, il Barcellona incontra Messi: ore decisive

Nella giornata di domani, come riportato dai noti quotidiani spagnoli, Leo Messi (che sarà rappresentato dal padre) incontrerà il Barcellona (rappresentato dal presidente Bartomeu). Un incontro inevitabile per mettere in chiaro quali sono le scelte fatte e come gestire la situazione che sembra potersi complicare e finire non nel migliore dei modi. Intanto, i grandi club aspettano, sperando di avere notizie positive e potersi avvicinare sempre di più al sogno Messi.

Come rivelato dal Mundo Deportivo, il Manchester City, che ha già avuto problemi di fair play finanziaro negli ultimi mesi, potrebbe tirarsi fuori dalla corsa a Leo Messi. Il calciatore è ormai sul piede di guerra con i catalani e continua a non presentarsi alle convocazioni dei raduni tra test e allenamenti. La Juventus pensa a lui come altro grande colpo stellare, per formare una delle coppie più forti della storia del calcio.

Calciomercato Inter, Messi resta un sogno possibile

Si parla tanto della possibile trattativa tra Messi e il Manchester City, ma oltre la Juventus anche un altro club sogna, è l’Inter. Se l’opzione Premier League dovesse saltare, allora si aprirebbero le porte sempre di più per la Serie A. Non è da dimenticare che il padre di Messi ha preso casa a Milano e visti i vantaggi fiscali potrbbe decidere di portare suo figlio nel campionato italiano. Il club nerazzurro può sacrificare Lautaro Martinez per lui, è un pallino di Bartomeu da mesi ormai.