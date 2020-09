Calciomercato Inter, come prendere Kanté? Il piano di Marotta

La priorità dell’Inter in questo mercato è il centrocampista del Chelsea. Dopo l’incontro con Zhang e Conte, Marotta ha elaborato una precisa strategia e la sta già mettendo in atto, anche se qualcuno non se n’è accorto…

Tutto su Kanté: ecco come l’Inter troverà i 50 milioni che chiede il Chelsea

Qualcuno di voi se lo sarà chiesto. Perché, di punto in bianco, dopo aver avuto un accordo per mesi, l’Inter si è tirata fuori dalla corsa per Sandro Tonali? Il centrocampista del Brescia alla fine si accaserà al Milan, dopo aver anche dato la sua parola a Conte in precedenza. Secondo quanto riferisce Tuttosport, si tratta di una conseguenza dell’incontro avvenuto qualche giorno fa a Villa Bellini dove ha partecipato tutto il board nerazzurro, quando si è deciso di andare avanti sotto la guida di Antonio Conte.

In quel frangente è stato fatto capire al mister che spese pazze, in questo momento non se ne possono fare. Per intendersi, l’anno scorso arrivò Romelu Lukaku, il colpo più caro della storia nerazzurra. Quest’anno non sarà così. Quindi, il mister ha dovuto operare delle scelte. E se serve per avere Kanté, allora Tonali può essere sacrificato. E così, i 35 milioni che erano pronti per il classe 2000, saranno dirottati invece sul centrocampista del Chelsea. Che però ne costa 50, di milioni. In aggiunta quindi, Conte spera che Brozovic sia venduto in tempi celeri al Bayern Monaco, magari in accoppiata con Perisic, così da risolvere un’altra questione legata agli esuberi.

Niente prestiti: né per Kanté, né per Vidal

Tutti questi conti servono alla Beneamata per farli quadrare in fase di bilancio. Anche perché altre strade sono già state sondate e sono impraticabili. I blues ad esempio hanno fatto capire che di prestito non se ne parla nemmeno, con obbligo o con diritto di riscatto poco cambia, la soluzione è soltanto il pagamento cash del cartellino. Stesso discorso per Arturo Vidal: se arrivasse a parametro 0, Conte potrebbe ritrovarsi il doppio colpo dei sogni. Il cileno potrà arrivare soltanto così: in questo momento tutto è nelle mani del suo agente, che sta lavorando ai fianchi il Barcellona.

