Calciomercato Inter, Raiola pronto a portarlo a Milano: c’è l’incontro

L’Inter è a lavoro per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha deciso di continuare con mister Antonio Conte che ha avuto garanzie per quanto riguarda il mercato in entrata. Chiuso Hakimi, è vicinissimo Kolarov, così come Vidal che potrebbe approdare a Milano da un momento all’altro. Intanto, è sfumata la trattativa che porta a Sandro Tonali, con il giocatore ad un passo dal Milan. Tanti obiettivi tra centrocampo e attacco, ma la difesa non sarà trascurata dalla società, anzi. Il club potrebbe decidere di cedere Milan Skriniar, che ha tantissime richieste importanti in Premier League, per questo è alla ricerca di un sostituto.

Calciomercato Inter, Izzo può approdare a Milano

Armando Izzo è uno dei principali obiettivi per la difesa dell’Inter. Il Torino ha già dato l’ok al calciatore per l’eventuale cessione, ma Cairo chiede 20 milioni di euro e non vorrebbe scendere al di sotto della cifra stabilita. Alla fine però il club accontenterà il calciatore che si sente pronto per una nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, le parole di Cairo su Izzo

Mercato Inter, incontro Raiola-Torino per il futuro di Izzo

Come riportato da Tuttosport, in queste ore ci sarà un incontro tra Mino Raiola (agente del calciatore) e il ds del Torino Vagnati. Argomento di discussione il futuro di Armando Izzo che è ormai pronto a lasciare il Torino. Il classe 1992 è spinto dal proprio agente verso Milano, sponda nerazzurra e i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi. Ma non è del tutto scontato, sono tanti i club sul calciatore. Lo stesso Raiola ha incontrato più società in queste settimane e riporterà tutto al Torino per gettare le basi verso una trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si punta forte su Izzo

Inter News, c’è il pericolo Napoli per Izzo

Su Izzo non c’è infatti soltanto l’Inter, ma anche Roma, Lazio, Fiorentina e infine Napoli, una destinazione più che gradita al calciatore visto che è di origine napoletane. Armando non ha mai dimenticato la propria terra e tornerebbe con piacere. In queste settimane gli azzurri hanno sondato il terreno, vista le cessione imminente di Koulibaly e forse anche di Maksimovic.