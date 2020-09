L‘Inter è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione 2020-2021 da regalare al tecnico Antonio Conte. Sul taccuino dell’ex commissario tecnico della nazionale ci sono i soliti nomi. E’ notizia di poco fa che alcuni dirigenti nerazzurri hanno incontrato il procuratore di un centravanti che milita in Serie A.

Inter protagonista del domino degli attaccanti

Che l’Inter sia alla ricerca di un attaccante non è di certo un mistero. Antonio Conte, nella sua lista dei desideri, ha sempre segnato il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco della Roma potrebbe quindi lasciare la capitale e raggiungere il tecnico di Lecce. Ma non è così scontato. Perché la Juventus non molla la pista che porta al centravanti giallorosso. Lo considera un’ottima alternativa al ‘Pistolero‘ Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Paratici sta facendo di tutto per chiudere l’accordo con l’uruguaiano. Se le cose dovessero andare male si andrebbe dritti su Dzeko. Ed è per questo che l’Inter ne vuole approfittare per fare uno sgarbo alla Juventus.

Incontro con l’agente di Edin Dzeko

Beppe Marotta, Piero Ausilio e Silvano Martina avrebbero incontrato l’intermediario del nazionale della Bosnia Erzegovina, ovvero l’agente Irfan Redzepagic. Antonio Conte lo voleva già dalla scorsa stagione per cercare un vice Lukaku, ora ci riprova. La dirigenza dei ‘lupi’ valuta il suo attaccante almeno tra i 12/13 milioni di euro.

A Torino sono convinti che sarà lui il sostituto di Higuain

A Torino però sono certi che è proprio Dzeko il sostituto di Gonzalo Higuain, ormai prossimo alla cessione. Il ‘Pipita‘ farà le valigie (come ha confermato già Andrea Pirlo nel corso della sua presentazione come allenatore della prima squadra). Pare che il numero nove giallorosso abbia già trovato l’accordo con i dirigenti, sembra solo che manchi la quadra tra il club di Agnelli e quello di Dan Friedkin. Però, come scritto in precedenza, c’è l’occasione di poter prendere a parametro zero Luis Suarez dal Barcellona, opzione per nulla da scartare.

