Il calciomercato è ufficialmente iniziato e anche per l’Inter di Antonio Conte possono iniziare i primi fuochi d’artificio. Achraf Hakimi è pronto a presentarsi a Milano come la nuova stella del calcio italiano ma i nerazzurri hanno intenzione di costruire una squadra già pronta alla vittoria.

Calciomercato Inter, Brozovic in uscita?

Conte e la dirigenza dell’Inter, dopo l’incontro di qualche giorno fa, hanno chiarito le linee guida da seguire per ricominciare la stagione nel modo migliore. La volontà, congiunta, è quella di vincere immediatamente e migliorare sia in campionato che in Europa, per questo si è passato a considerare nomi esperti e di grande leadership, passando a considerare acquisti giovani solo nel momento in cui la rosa sarà completa. Ma gli acquisti dovranno passare, necessariamente, dalle cessioni. Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato negli ultimi mesi non ha convinto del tutto Antonio Conte, che ha puntato su di lui come punto centrale del suo progetto, e di fronte ad offerte importanti potrebbe dire addio.

Calciomercato Inter, accordo raggiunto con il campione del Barcellona

Inter, Brozovic svela il suo futuro sui social

Marcelo Brozovic nelle ultime settimane ha ricevuto tanti messaggi dai tifosi dell’Inter che chiedevano il suo addio viste le recenti gare, poco soddisfacenti. Il croato ha parlato del suo futuro sui social network, con un post su Instagram che ha lasciato poco al caso.

“Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter!”.

Calciomercato Inter, Raiola porta un suo pupillo a Milano

Calciomercato Inter, si stringe per Vidal

Il sogno di Antonio Conte è quello di portare Arturo Vidal in nerazzurro per portare grande mentalità nello spogliatoio. Il centrocampista cileno è in rottura con il Barcellona e sta risolvendo consensualmente il suo contratto con i blaugrana che hanno deciso di tagliare fuori tutti i calciatori di età “avanzata” e puntare su un nuovo progetto. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Sky Sport, sono ore decisive per la risoluzione consensuale di Vidal con il Barcellona e il conseguente passaggio all’Inter. Conte, così, avrà il suo centrocampista di fiducia.

