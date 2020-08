Calciomercato Inter, doppio colpo dal Sassuolo? L’annuncio di Carnevali

Il calciomercato dell’Inter non ha ancora spiccato il volo nonostante l’acquisto di Achraf Hakimi chiuso nei primi giorni di luglio.

Calciomercato Inter, interesse per due calciatori del Sassuolo

Dopo l’incontro chiarificatore tra Antonio Conte e Steven Zhang, gli obiettivi di calciomercato dell’Inter sono radicalmente cambiati. Il tecnico leccese vuole vincere subito e per farlo ha chiesto alla società calciatori già pronti e di estrema esperienza. Per questo motivo negli ultimi giorni si è lasciato perdere Sandro Tonali, calciatore in cima alla lista dell’Inter ma poco esperto per attuare immediatamente il progetto interista. E i nomi che circolano intorno all’ambiente nerazzurro oggi sono Arturo Vidal e N’Golo Kanté, già calciatori di Conte in passato e ben a conoscenza di ciò che vuole il tecnico. Ma una volta completati questi affari, per i nerazzurri potrebbe esserci spazio anche per pensare a calciatori più giovani e futuribili: due di questi potrebbero arrivare dal Sassuolo.

Inter, occhi su Locatelli e Boga

Tra i calciatori del Sassuolo che più di altri hanno attirato l’attenzione dell’Inter ci sono Manuel Locatelli e Jeremie Boga. Il centrocampista italiano è maturato con Roberto De Zerbi, tanto da guadagnarsi anche le prime convocazioni con la Nazionale di Roberto Mancini e Antonio Conte sa che potrebbe fare molto comodo al suo centrocampo. Giovane, già esperto e ricco di personalità: è partito dal Milan senza trovare la giusta quadra con i rossoneri ma ha saputo ricominciare dal Sassuolo, dimostrando le sue qualità. Poi c’è Boga, uno degli esterni migliori della scorsa stagione, sul quale c’è il forte interesse del Napoli.

Calciomercato Inter, le parole di Carnevali fanno ben sperare

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato della possibilità di instaurare una trattativa con l’Inter per i due calciatori.

Dopo Politano e Sensi sarà possibile chiudere il terzo colpo con l’Inter? “Non c’è due senza tre, nei momenti di svago, durante le cene magari, si chiudono delle trattative (ride, ndr). La nostra intenzione, se non ci sono situazione particolari, è quella di tenere tutti al Sassuolo, da Boga a Locatelli a tutti gli altri“.

