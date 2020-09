Calciomercato Fiorentina, respinti gli assalti di Napoli e Juventus per il campione

La Fiorentina ha già molto chiari i progetti futuri: Rocco Commisso ha intenzione di portare i viola tra le prime posizioni del campionato italiano e vuole farlo anche attraverso colpi di calciomercato molto importanti.

Calciomercato Fiorentina, respinti gli assalti a Castrovilli

Il calciomercato in entrata ha già portato nomi di alto livello a Beppe Iachini che ha iniziato a lavorare per preparare la nuova stagione nel migliore dei modi. Tra i colpi di mercato c’è anche la permanenza dei giovani calciatori viola che da tempo sono nel mirino dei top club italiani. Uno di questi è Gaetano Castrovilli, centrocampista tuttofare che nella prima stagione in Serie A ha letteralmente stregato Napoli, Inter e Juventus, pronte a sfidarsi all’asta. La volontò della Fiorentina, però, è quella di trattenere il classe ’97 e farne un perno centrale del progetto.

Calciomercato Fiorentina, il Milan propone lo scambio per il campione

Fiorentina, ‘no’ al Napoli allo scambio

Il Napoli è sembrata la squadra italiana più interessata al centrocampista, con due offerte molto importanti. Già a gennaio, infatti, il club azzurro si era spinto ad offrire addirittura 40 milioni di euro alla Fiorentina, ricevendo un secco ‘no’. Poi poche settimane fa, secondo quanto riporta calciomercato.com, c’è stato un altro contatto Giuntoli-Pradé per Castrovilli: questa volta oltre un’offerta cash è stato inserito anche il cartellino di Diego Demme. Anche questa volta la Fiorentina ha risposto in modo negativo. Ma anche la Juventus si è interessata al calciatore, ricevendo lo stesso ‘due di picche’ arrivato al Napoli.

Calciomercato Fiorentina, l’agente di Thiago Silva snobba i viola

Fiorentina, il “progetto” Castrovilli

Perché tutti questi ‘no’ della Fiorentina? La risposta è da ricercare nel progetto che la Viola ha intenzione di costruire a partire proprio dal centrocampista pugliese. Dopo le esperienze in Serie B con la Cremonese, al suo primo anno in Serie A ha mostrato le sue carte migliori, guadagnandosi la fiducia della piazza e le prime convocazioni in Nazionale. Per questo motivo la Fiorentina ha deciso di puntare fortemente su di lui e di iniziare a pensare anche al rinnovo contrattuale. Soprattutto per le cifre, più che per la durata. Il contratto attualmente in essere è in scadenza nel 2024 ma il centrocampista guadagna “solo” 1 milione di euro annui e il club vuole perfezionare il suo stipendio. In più c’è l’idea di affidargli anche la maglia numero 10, sempre molto importante a Firenze. Anche un grande calciatore come Giancarlo Antognoni, membro della dirigenza della Fiorentina sarebbe d’accordo con tale idea, per costruire la nuova Fiorentina intorno a Gaetano Castrovilli.

