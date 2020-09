Calciomercato Crotone, colpaccio dall’Ajax: sbarca in Serie A

Sta lavorando per quel che sarà il percorso verso la salvezza, con permanenza in Serie A. Parliamo del Crotone che, attraverso il calciomercato, è pronto a ritrovarsi una rosa all’altezza per evitare la retrocessione in Serie B.

Calciomercato Crotone, dall’Ajax arriva Magallan: è un colpaccio per i pitagorici

Si stanno muovendo le neopromosse, con i primi colpi in arrivo dal calciomercato. Tra i tre club, c’è sicuramente il Crotone tra le società più attive. Dopo aver piazzato il colpo con Luca Marrone, che resta ora a titolo definitivo in Calabria – acquistato dall’Hellas Verona – arriva un nuovo importantissimo colpo per la formazione allenata da Stroppa. Sì, perché stando a quelle che sono le news in arrivo dai colleghi di Sky Sport, il Crotone avrebbe chiuso per Lisandro Magallan, difensore centrale in arrivo dall’Ajax.

Crotone, è fatta per “l’erede di De Ligt”: ecco chi è Magallan

I lancieri avevano affidato le chiavi in mano della difesa proprio a Lisandro Magallan, in vista della cessione alla Juventus di Matthijs De Ligt. Individuato come erede numero uno dell’olandese, il club di Amsterdam si ritrova però ora a cedere il proprio difensore. A guadagnarne è il Crotone, che se lo aggiudica in prestito, con un diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro. Il calciatore proviene da un’altra esperienza in prestito, vissuta con la maglia dell’Alaves e terminata ritornando “a casa”. E’ solo di passaggio però, perché presto sbarcherà in Italia.

Fissate le visite mediche di Magallan: ecco quanto sarà ufficiale il nuovo acquisto del Crotone

Un rinforzo da club che ambisce a salvarsi, è quello del Crotone con Lisandro Magallan, difensore centrale classe ’93 pronto a diventare un perno importante per la difesa dei pitagorici. Il difensore centrale argentino è un ex Boca, che è approdato in Europa per sfondare nel calcio del nostro continente. L’accordo con il club olandese, da parte del Crotone, è di un prestito con diritto di riscatto. Quest’ultimo potrebbe arrivare solo in caso di salvezza e se il giocatore effettivamente dovesse convincere approdando in A. E’ il suo modo di rilanciarsi dopo un periodo non felicissimo vissuto con la prestigiosa maglia dell’Ajax. Arriverà in Italia per mercoledì, giorno in cui vivrà le sue visite mediche da futuro giocatore del Crotone.

