La sorpresa della scorsa stagione, soprattutto in Europa, è stata l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, capace di arrivare fino ai quarti di finale di Champions League alla prima apparizione nella miglior competizione continentale.

Atalanta, Gasperini presenta la nuova stagione

L’obiettivo dell’Atalanta nella nuova stagione è quello di continuare a sorprendere: parola di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea ha presentato il nuovo anno calcistico in conferenza stampa. Ha parlato degli obiettivi stagionali, della situazione relativa a Josip Ilicic e dell’arrivo di Aleksej Miranchuk.

“Non possiamo porci obiettivi come la lotta per lo scudetto, questi obiettivi sono nella fantasia giornalistica. Noi dobbiamo presentarci con la stessa voglia di sorprendere. Puntiamo ad avere un organico migliore e ad essere sempre più bravi nelle partite”.

Notizie Atalanta, tre calciatori positivi al Coronavirus

Gasperini sulla situazione Ilicic e sull’acquisto di Miranchuk

Il problema principale della nuova stagione dell’Atalanta è legato alle condizoni di Josip Ilicic. Il talento sloveno ha saltato l’ultima parte dello scorso campionato a causa di importanti problemi personali. Il suo rientro non è certo e l’Atalanta si è già mossa sul mercato, acquistando Aleksej Miranchuk, trequartista russo in arrivo dalla Lokomotiv Mosca.

“Al momento Josip non fa parte del nostro organico. Miranchuk è un giocatore che va a sostituire la defezione di Ilicic. Per caratteristiche è di assoluto valore, purtroppo anche lui ha avuto un piccolo infortunio. Non è serio, ma può portargli via qualche settimane. Già dall’anno scorso chiedevo un sostituto di Ilicic, ma poi non è arrivato”.

Portieri? “Per Gollini dobbiamo aspettare di conoscere i tempi di recupero, poi decideremo se muoverci“.

Romero? “Non stiamo seguendo solo lui. Ci sono tanti giocatori seguiti in tutti i reparti, non solo in porta. L’Atalanta può guardare qualcosa in più rispetto all’ultimo mercato”.

Calciomercato Atalanta, una big su Zapata

Atalanta, Gasperini fa il punto della situazione

“Non credo che sarà facile inserire immediatamente dei giocatori, vedremo. Un po’ di novità possono essere utili, abbiamo avuto un gruppo di 15 elementi. Giocando però continuamente la situazione cambia, abbiamo finito con l’acqua alla gola, un po’ impiccati. Dovendo giocare tutto il campionato in questa condizioni servirebbero uno o due elementi in più”.

Obiettivi Champions? “Nello scorso campionato c’erano delle squadre molto valide, ma che hanno fatto meno rispetto agli obiettivo, come Roma, Milan, Napoli. Credo ci sia un gruppo di squadre molto vicine per valori. Tutto dipende da come parti, da come ti trovi: quest’anno sarà molto difficile“.

