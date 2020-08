Il Milan di Stefano Pioli è pronto a riprendere la stagione con i preliminari di Europa League e dal calciomercato sono già arrivati segnali importanti.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha rinnovato

Il nuovo Milan ripartirà dagli stessi interpreti (quasi in toto) della passata stagione. Su tutti ci sarà ancora Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe ’81 che anche lo scorso anno è stato il protagonista assoluto del club rossonero. Dopo il lockdown, infatti, la leadership e l’esperienza di Ibrahimovic hanno portato i rossoneri a qualificarsi per l’Europa League. Il rinnovo di Pioli, in seguito all’ottimo finale di stagione, poi, ha portato anche al rinnovo dello svedese, dopo settimane di lunghe trattative.

Calciomercato Milan, arriva il super acquisto a centrocampo: le ultime

Milan, ufficiale il prolungamento di Ibra: il comunicato

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, svelando i dettagli dell’accordo.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic estendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Il campione svedese prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite (tra campionato e Coppa Italia) e valicando la pietra miliare delle 100 presenze in rossonero. Zlatan Ibrahimovic, nella giornata di oggi, si è unito ai suoi compagni di squadra e all’allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale”.

Milan, Pioli annuncia gli obiettivi per la nuova stagione

Calciomercato Milan, dopo Ibrahimovic si pensa al rinnovo di Donnarumma

La questione Ibrahimovic è stata archiviata felicemente per il Milan, ma adesso per il club di Milanello c’è da risolvere il problema Donnarumma. Il portiere classe ’99 ha il contratto in scadenza nel 2021 e, ad oggi, non sono partiti i contatti con il suo entourage per il prolungamento. La volontà del club e del calciatore è quella di continuare insieme ancora a lungo ma il nodo più complicato è rappresentato dalla situazione economica. Oggi percepisce 6,5 milioni di euro a stagione e il prolungamento dovrà prevedere anche un adeguamento delle cifre, magari con l’inserimento di una clausola rescissoria viste le richieste continue dei top club europei.

Potrebbero interessarti anche

Notizie Atalanta, tre casi di Coronavirus in squadra: i dettagli

Calciomercato Lazio, Immobile ha rinnovato fino al 2025: le cifre