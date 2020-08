Sorteggio Europa League – Via ai sorteggi Europa League 2021. Tocca al Milan! Il club rossonero dovrà affrontare i preliminari Europa League 2020 21 per accedere alla fase a gironi. Quest’oggi, a Nyon, alle ore 13:00, ci sarà in diretta il sorteggio per il club rossonero allenato da Stefano Pioli. Mentre la squadra si allena sul campo (oggi l’arrivo anche di Ibrahimovic dopo il rinnovo) e la società è pronta ad annunciare nuovi colpi (Tonali ad un passo), si attende di sapere quale sarà l’avversario del Milan per il match dei preliminari d’Europa League.

Sorteggi Europa League, la DIRETTA

Preliminari Europa League 2020 21 Milan – Non ci sarà ancora da preoccuparsi (sulla carta) per il Milan. Il club rossonero si trova tra le squadre teste di serie come Tottenham, Wolfsburg, Galatasaray, Dinamo Mosca, Reims, Granada, Aberdeen. Fra le non teste di serie spunta l’Hammarby, club svedese dove tra i proprietari c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Per questioni legate a conflitti d’interesse le squadre non si sfideranno. Per il Milan restano tre squadre da poter pescare: Shamrock Rovers, Hibernians o Bodoe Glimt.

Europa League, date preliminari Milan

Queste le date dal secondo turno di qualificazione, dove scenderà il Milan in campo in gara secca il 17 settembre. In caso di passaggio del turno resteranno il terzo turno di qualificazione e l’ultimo ostacolo poi, lo spareggio finale del 1 ottobre per accedere poi ai gironi.

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

Spareggi: 1° ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre

Dove vedere i sorteggi Europa League?

Sorteggi Europa League 2021 – I sorteggi d’Europa League del Milan andranno in diretta tv dalle ore 13 su Sky Sport 24, Sky Sport Football ed Eurosport. Il sorteggio si svolgerà come di consueto nella sede di Nyon. Ci saranno gli accoppiamenti per il secondo turno di qualificazione che si giocherà il giorno 17 settembre a gara unica e a porte chiuse in casa della prima estratta.