News Inter, lutto per i nerazzurri. L’ultimo suo saluto sui social

Lutto che ha colpito il mondo Inter. Purtroppo, nei giorni scorsi, è venuto a mancare uno dei papà dei calciatori allenati da Antonio Conte.

Lutto per Candreva: è morto il papà

Bruttissima notizia che ha colpito il centrocampista dell’Inter, Antonio Candreva. Purtroppo il suo papà, Marcello, non c’è più. E’ scomparso giovedì scorso dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio è stato lo stesso calciatore che, con un post su Instagram ha voluto salutare così suo padre: “Ti porterò sempre con me. Ciao pa“.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il calciatore

Compagni di squadra, di nazionale ed altri calciatori hanno voluto, nel loro modo, stare vicino al calciatore in questo momento così brutto per lui. Lo hanno fatto sempre su Instagram commentando il post del numero 87 dell’Inter. A partire da Andrea Ranocchia che ha commentato con l’emoticon di due mani che pregano seguito con un cuore. Andrea Zappacosta (“Condoglianze Anto”), Stefano Sorrentino (“Condoglianze”), Romelu Lukaku, Valentino Lazaro, Matteo Darmian, Alberto Aquiliani, i comici Pio ed Amedeo, Federico Peluso, Federico Marchetti, Alessio Cerci, Lorenzo De Silvestri, Domenico Criscito, Eddie Salcedo e tanti, tantissimi tifosi interisti che non vogliono far sentire solo il loro beniamino.

In questi giorni si era parlato di un accostamento al Napoli

Per quanto riguarda il calciomercato, in questi giorni, si era fatto proprio il nome di Antonio Candreva. Il centrocampista è in uscita dal club nerazzurro. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti pare che il tecnico partenopeo, Gennaro Gattuso, sia alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Josè Callejon. In questa stagione ha giocato tra alti e bassi ed è in cerca di nuove avventure, visto che Antonio Conte lo ha tagliato dal suo progetto per il prossimo campionato. Il suo agente, Federico Pastorello, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘ negli ultimi giorni, sarebbe in contatto con il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli per parlare di una possibile cessione del nazionale azzurro. L’ex Lazio e Juventus rappresenterebbe comunque una seconda ( se non terza) idea per il Napoli, visto che le priorità principali sono quelle di arrivare o a Boga del Sassuolo o a Under della Roma.

