News Atalanta, 3 calciatori positivi al Coronavirus! Il comunicato del club

Nel giorno in cui l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si è ritrovata per il raduno per l’inizio della prossima stagione, una notizia sconvolge il mondo bergamasco: tre calciatori sono stati trovati positivi al tampone per il Coronavirus. La stessa società ha deciso di non diffondere i nomi dei giocatori che hanno contratto il virus.

Atalanta, tre calciatori positivi al Covid-19

Oggi è ripartita la nuova stagione dell’Atalanta, a diciannove giorni dalla sconfitta beffa nei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain a Lisbona. Molti tifosi hanno accolto i loro beniamini, a Zingonia, per la ripresa degli allenamenti. Mancava il portiere titolare, Pierluigi Gollini, che ne avrà ancora per qualche mese (infortunio al crociato). Una notizia però ha sconvolto il club e anche i tifosi: infatti ai test medici sono risultati positivi tre calciatori della ‘Dea‘. La società, sul proprio sito, non ha voluto comunicare i nomi dei diretti interessati. Hanno voluto specificare che sono asintomatici, che stanno bene e che in questo momento si trovano in isolamento domiciliare.

Ecco il comunicato ufficiale della società

Questo il comunicato del club, pochi minuti fa, sul proprio sito internet: “Atalanta comunica che nei test anti-Covid che sono stati eseguiti in settimana, in previsione della ripresa delle attività della Prima Squadra, sono stati effettuati tutti i tamponi ai membri della squadra e tre calciatori sono risultati positivi. I calciatori in questione sono asintomatici e si trovano già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS“.

Al raduno mancava anche Josip Ilicic

Nella rosa dei calciatori a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini non figura il nome dello sloveno Josip Ilicic. Il trequartista ex Palermo non ha ancora recuperato la condizione fisica ed è per questo che il suo allenatore ha preferito ancora non convocarlo per il raduno. Ilicic è ancora alle prese con una vicenda personale ed umana fin troppo delicata. Non si sa ancora per quanto tempo dovrà stare fuori dai radar, di sicuro si sa che il calciatore è già ritornato da qualche giorno in Italia. Percassi e company sperano di poterlo rivedere in campo e di riabbracciarlo quanto prima.

