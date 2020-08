Lazio, Immobile rinnova fino al 2025: c’è l’annuncio (UFFICIALE)

Ciro Immobile, vincitore della Scarpa d’Oro di questa stagione, ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Il club biancoceleste ha annunciato sui profili social il lungo prolungamento di contratto per il capocannoniere della Serie A 2019/20. La notizia era ormai nell’aria da settimane, con il calciatore e la società che hanno rifiutato diverse offerte importanti. Si va avanti insieme ancora per molti anni, almeno fino al 2025, quando Immobile avrà 35 anni.

Lazio, Immobile firma il rinnovo di contratto

Arrivato l’annuncio ufficiale della Lazio sui propri profili social in merito al rinnovo di contratto di Ciro Immobile. E’ stato direttamente il direttore della comunicazione Stefano De Martino che ha parlato a Lazio Style Channel in questi minuti. Il dirigente ha annunciato dunque la firma in mattinata del calciatore italiano fino al 2025.

