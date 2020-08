Nasce la nuova Roma targata Dan Friedkin. Cambio di proprietà ufficializzato nelle scorse settimane e dichiarazioni importanti del nuovo patron che fa sognare i tifosi giallorossi. E’ ancora in stallo il mercato della Roma che sta cercando di capire prima quale sarà la situazione riguardo il mercato in uscita. Su tutti c’è Edin Dzeko, sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Ora però, il presidente americano, potrebbe pensare di dare una sterzata al mercato con l’ingaggio di un nuovo colpo, ma che riguarda la dirigenza. Assalto a Ralf Rangnick.

Calciomercato Roma, si cambia tutto: Rangnick come ds

Nei giorni scorsi è andato di scena il faccia a faccia tra Dzeko e la società, ma ora il club giallorosso ha altre idee per la testa. La priorità di Dan Friedkin, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di ingaggiare un direttore sportivo di alto livello che possa far accendere il mercato della Roma. Dopo diverse valutazioni anche su Paratici, Giuntoli e Ausilio, ora l’ultima idea del patron americano è quella che porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore sportivo. Rangnick alla Roma è più che un’idea, ma ancora manca l’ok di tutto il club per la possiibile firma. Vanno avanti i discorsi, con ovviamente Paulo Fonseca confermato nel ruolo di tecnico.

Mercato Roma, con Rangnick può arrivare il bomber

E’ già stato ad un passo dall’approdare in Serie A Ralf Rangnick, con la lunga storia legata al Milan, che ha poi deciso di confermare Stefano Pioli. Questa volta però in Italia potrebbe arrivarci davvero, con Friedkin che spinge per il suo approdo nella capitale. Con lui potrebbe arrivare anche il bomber d’attacco. In attacco è difficile confermare Dzeko e anche Schick, dunque la Roma lavora per l’acquisto di una punta. Diversi calciatori in lista, su tutti c’è Arkadiusz Milik. L’attaccante è in uscita dal Napoli e se non firmerà per la Juventus (che ora ha in testa Dzeko) potrà firmare con la Roma.

Calcio mercato Roma, Milik ha già detto sì

La Roma porta avanti i discorsi con gli agenti del calciatore del Napoli, ma il club azzurro non ha intenzione di fare sconti. Al momento, infatti, c’è il sì del giocatore al trasferimento, ma non quello del club di De Laurentiis.