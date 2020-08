Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘. Ha parlato dei giorni di ritiro in cui la sua squadra è impegnata a Castel Di Sangro, delle nazionali e dell’addio di un calciatore che lascerà il club a breve.

De Laurentiis conferma: “Allan andrà all’Everton“

Ecco le dichiarazioni del numero uno azzurro, che si trova insieme al resto della squadra in Abruzzo per il ritiro di inizio stagione, raccolte dalla nostra redazione: “Allan? Confermo che con il calciatore siamo ai saluti finali. Raggiungerà Carlo Ancelotti all’Everton. Andrà a giocare in Premier League. Con la società inglese abbiamo già chiuso. Milik? Con lui invece stiamo continuando a lavorare, vediamo se nei prossimi giorni ci saranno novità“.

E sulla Serie A: “Bisognerebbe cambiare il format“

“Il Napoli ha nel mondo 83 milioni di tifosi. Migliorare il calcio italiano? Prima di tutto eliminerei la Serie C e farei due ‘B’: B1 e B2. La Serie A deve scendere a 18 squadre, con tanto di paracadute per le retrocesse. Si deve rivoluzionare il rapporto con la UEFA. Dobbiamo fermarci e riflettere per poter cambiare il mondo del calcio. Il Covid ha stravolto tutto e il risultato? Fanno giocare le nazionali? Ceferin non è all’altezza di gestire il suo ruolo. Ci vedrei bene Marchetti al suo posto. Come si può ritornare a giocare in queste condizioni? Solo perché ci sono le nazionali. Credo che sia una stupidata. Non c’è rispetto, non capisco il motivo di convocare le nazionali in questo periodo“.

Su Osimhen: “Giudicarlo ora è inutile“

“Abbiamo giocato contro due squadre di Eccellenza. Giudicare l’operato di Osimhen in questo momento mi sembra inutile. Forse avrei potuto dare delle opinioni se si fossero affrontati Napoli A contro Napoli A2. Però devo dire che nei movimenti sembra una gazzella. Il tutto dipenderà comunque da Gattuso, sarà lui a decidere in che ruolo giocherà. In questo momento ci sono parecchi ‘se’ e tanti ‘ma’. Dobbiamo cercare di fare piazza pulita e capire bene chi è da Napoli e chi non lo è“.

