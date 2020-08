Calciomercato Milan, Zidane vuole il rossonero: le ultime

Il Milan ha iniziato a tracciare il percorso per la prossima stagione, fissando i primi colpi di calciomercato. Poco fa Zlatan Ibrahimovic ha firmato il rinnovo contrattuale e nei prossimi giorni sono previsti altri colpi in entrata.

Calciomercato Milan, il Real Madrid piomba su Bennacer

Ma il Milan deve fare i conti anche con i top club europei che iniziano ad interessarsi ai giovani calciatori del club. Uno dei nomi che piace di più in Europa è Ismail Bennacer. Il centrocampista ha stupito in positivo nella sua prima stagione in rossonero e ha suscitato il forte interesse dei top club, dal Real Madrid al PSG. Le intenzioni del Milan, ovviamente, sono quelle di non cedere il calciatore: la dirigenza lo reputa estremamente importante per il progetto che ha in mente e lo reputa incedibile.

Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Ibrahimovic: il comunicato

Calciomercato Milan, contatti frequenti con il Real Madrid

Il Milan è già da tempo in contatto con il Real Madrid, ma soprattutto per qualche entrata di spessore. Da settimane i rossoneri hanno palesato il loro interesse per Brahim Diaz, attaccante esterno delle Merengues che però ha trovato e troverà poco spazio nello scacchiere di Zinedine Zidane. La possibilità di partire è molto alta e il Milan si è interessato al suo cartellino, per le caratteristiche di ottimo livello che ha saputo mostrare soprattutto con la Nazionale Spagnola Under21. Però non è l’unico nome in ballo. Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, Zinedine Zidane avrebbe chiesto alla dirigenza del Real Madrid di sondare il terreno per Ismail Bennacer.

Notizie Milan: ecco l’avversario ai preliminari di Europa League

Zidane chiede Bennacer, c’è la prima offerta al Milan

Secondo quanto riporta il portale spagnolo, il Real Madrid avrebbe già tentato il primo affondo per il centrocampista algerino, premiato anche come miglior calciatore dell’ultima Coppa d’Africa. I Blancos avrebbero presentato un’offerta da 35 milioni di euro al Milan, rispedita al mittente. Per i rossoneri il calciatore non è in vendita ma un rialzo del club spagnolo potrebbe far vacillare il Milan che, in quella posizione sta tentando di chiudere il colpo Sandro Tonali. Potrebbe essere proprio il giovane centrocampista del Brescia, sempre più vicino al Milan, il sostituto naturale di Bennacer e, con l’eventuale ufficialità nei prossimi giorni, non sono da escludere colpi di scena per l’attuale numero 4 rossonero.

