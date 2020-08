Dopo la beffa David Silva, il calciomercato della Lazio sta pian piano entrando nel vivo. Simone Inzaghi attende i primi rinforzi per iniziare a preparare la prossima stagione.

Calciomercato Lazio, Muriqi sempre più vicino

Il problema principale della Lazio nella scorsa stagione è stata la rosa corta che non ha permesso, soprattutto dopo il lockdown, di continuare a lottare con la Juventus per la conquista dello Scudetto. E allora con la qualificazione in Champions League e un altro campionato da disputare da protagonisti, Igli Tare e Claudio Lotito hanno capito di dover migliorare la rosa. Si è provato a puntare sulla qualità immensa di David Silva, che però dopo aver trovato un accordo verbale con la Lazio ha firmato per la Real Sociedad, lasciando i biancocelesti con un pungo di mosche. La Lazio, però, non ha perso di vista gli obiettivi e si è tuffata a capofitto sul nuovo attaccante: Vedat Muriqi.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic può partire: ecco dove andrà

Lazio, giorni decisivi per Muriqi

Archiviata la questione Silva, la Lazio di Simone Inzaghi ha puntato a migliorare il reparto offensivo aumentando il pressing con il Fenerbache per Muriqi, attaccante kosovaro classe ’94. Dopo settimane di trattative e di saliscendi, ora la situazione sembra essere molto più tranquilla per i bianconcelesti che hanno trovato la quadra per l’attaccante del club turco. Nelle prossime ore l’affare diventerà sempre più caldo e Igli Tare chiuderà: 20 milioni, bonus compresi per il nuovo compagno di reparto di Ciro Immobile. Poi si continuerà a puntare sui rinnovi di contratto, con quello di Simone Inzaghi in cima alla lista del Presidente Claudio Lotito.

Lazio, Immobile annuncia il suo amore per la Lazio

Calciomercato Lazio, ufficiale il rinnovo di Immobile

Intanto nella giornata odierna la Lazio ha messo il primo, vero, colpo di mercato: il rinnovo di Ciro Immobile. Il capocannoniere della scorsa Serie A (e anche vincitore della Scarpa d’Oro), si è legato fino al termine della carriera alla Lazio, dimostrando grande attaccamento alla maglia e al club. L’attaccante campano ha firmato il nuovo contratto che scadrà nel 2025, con opzione per il 2026: quando cioè Immobile avrà compiuto 35 anni. Ora si punterà a finalizzare il rinnovo di Luis Alberto, da tempo in attesa delle firme.

