Calciomercato Juventus, pronto l’addio per un difensore

Un periodo davvero molto intenso per la Juventus, la quale dovrà pensare a come gestire al meglio la situazione sia per quanto riguarda le entrate, sia le uscite. Se da una parte sono previsti degli innesti importanti, dall’altra attenzione a chi potrebbe dare il suo addio da qui al prossimo mese. Sul taccuino dei cedibili ci sono diversi nomi, e tra questi c’è anche Daniele Rugani, difensore ormai in uscita da tempo.

Ultime Juventus: Rugani nel mirino del Rennes

Andrea Rugani, con ogni probabilità, lascerà la Juventus. Il difensore ex Empoli non è mai riuscito a mettersi in mostra in bianconero, e neppure con Sarri, suo tecnico fidato, ha ottenuto il minutaggio sperato. Un’esperienza poco fruttosa quella bianconera, e che adesso lo porterà ad una scelta molto importante per il futuro: dove andare a giocare, e dove riuscire ad essere di nuovo al centro di un progetto. Le pretendenti ci sono, e tra queste c’è il Rennes, ad oggi la squadra che ci sta provando con più intensità e costanza. Questa la notizia riportata da cm.com.

Rugani-Rennes: c’è distanza economica

La cessione di Rugani, per quanto sia ormai alle porte, non è per nulla facile. Il Rennes lo ha messo nel mirino, ma al momento tra le due squadre c’è ancora distanza economica. Il club francese difficiilmente potrà sostenere l’ingaggio del giocatore di 3,5 milioni di euro fino al 2024, e per questo motivo pare abbia provato a chiedere un prestito. Ipotesi che però non farebbe comodo alla Juventus, la quale vorrebbe monetizzare il più possibile, e soprattutto liberare un posto nel reparto difensivo.

Mercato Juventus: e se partisse Romero?

La Juventus non riesce ancora a trovare la quadra della situazione per quanto riguarda Rugani, ed è per questo che ad oggi pare stia pensando alla migliore opzione per la cessione. Magari trattenere Rugani, per il quale non si andrà oltre un prestito, e lasciar partire Romero? Il difensore appena arrivato dal Genoa potrebbe avere più richieste, ed anche economicamente, portare ad un incasso maggiore. Tra le squadre interessate ce n’è anche qualcuna di Serie A, tra cui soprattutto l’Atalanta. I bianconeri intanto riflettono, e magari sperano in qualche assalto.

