Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto l’obiettivo per la fascia

La Juventus si prepara ad affrontare la prossima stagione, e si prepara soprattutto a quella che sarà un’intensa sessione di calciomercato. I bianconeri vogliono andare a puntellare più reparti, e per farlo avranno bisogno di giusti innesti, anche guidati da quelle che sono le esigenze del neo-tecnico Andrea Pirlo. Paratici si sta attivando parecchio, ed attenzione a quello che può succedere sulle fascie.

Mercato Juventus: Pirlo ha scelto Bellerin

Le fascie difensive della Juventus non hanno dato molte certezze, soprattutto a causa dei molti acciacchi fisici. Alex Sandro, Danilo e De Sciglio si sono infortunati ad alternanza, ed è per questo che adesso la Vecchia Signora avrà bisogno di un rinforzo molto valido. I nomi sul taccuino sono tanti, ma uno dei più interessanti è sicuramente quello di Hector Bellerin, terzino dell’Arsenal. Lo spagnolo è seguito da molto tempo, e pare che ad oggi sia la prima scelta di Pirlo. Questa la notizia riportata da cm.com.

Juventus-Bellerin: un velocista per i bianconeri

Bellerin è sicuramente uno degli obiettivi principali per la Juventus, ed è un profilo di grande spessore, soprattutto per quello che abbiamo visto in questi ultimi anni a Londra. Grande esperienza con i Gunners, a partire dagli esordi con Wenger, fino ad arrivare alle ultime prestazioni con Arteta, con il quale ha vinto in poco tempo sia Fa Cup che Community Shield. Un profilo che potrebbe dare ai bianconeri una nuova linfa al reparto, anche vista la sua altissima velocità. Cuadrado sarà scalato in avanti con ogni probabilità, ed è chiaro di come Bellerin possa prendere il suo posto, anche dando più certezze dal punto di vista difensivo.

Ultime Juventus: Paratici è già volato a Londra

La Juventus vuole accelerare per Bellerin, anche perchè lo spagnolo è senza dubbio un giocatore che ha attirato spesso l’attenzione da parte di più squadre. Nonostante qualche periodo in chiaroscuro infatti, il 25enne è stato accostato più volte alla Liga, con il Barcellona che in passato ci ha provato concretamente. Ora i bianconeri sono in vantaggio, e qualche giorno fa pare che Paratici sia già volato a Londra per cercare di chiudere la trattativa. Che i prossimi giorni possano essere decisivi? Quello che è certo è che potrebbe esserci uno scambio.