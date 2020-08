Calciomercato Inter, offerta del Cagliari per Nainggolan: la risposta

L’Inter continua a muoversi parecchio sul mercato, e in vista della prossima stagione sta già programmando tanti innesti. Ma se da una parte ci sarà qualche rinforzo, dall’altra parte è possibile che possano esserci diverse sessioni. Situazione ancora spinosa quella che riguarda Nainggolan, al momento ancora di proprietà dei nerazzurri, ma su cui ancora ci sono parecchi dubbi. La sua stagione a Cagliari è stata ottima, e intanto i sardi sognano di averlo in via definitiva. L’Inter riflette, e lo fa soprattutto Conte, intenzionato a valutare per bene tutte le ipotesi.

Ultime Inter: summit con il Cagliari, offerta per Nainggolan

Il Cagliari vorrebbe tenersi stretto Nainggolan, autentico baluardo in questa stagione. Il centrocampista belga, anche in modo romantico, si è preso per mano la squadra, trascinandola ad un inizio di stagione straordinario, per poi finire nuovamente in zona salvezza tranquilla. Un impatto incredibile però, e che ha portato Giulini e società a voler incontrare i nerazzurri per discuterne. Nella giornata di oggi, anche stando a quanto riportato da Sky Sport, pare ci sia stato un incontro tra le due squadre, e proprio il topic principale è stato il Ninja. La prima offerta dei sardi è stato però rifiutata dai nerazzurri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Nainggolan torna in rosa: ha scelto il suo futuro

Nainggolan-Cagliari: ostacolo ingaggio

Il futuro di Nainggolan è ancora parecchio incerto, e ad oggi resta davvero difficile l’ipotesi di una permanenza a Cagliari. Nonostante la squadra sarda ci stia provando concretamente, l’ostacolo più grande resta legato all’ingaggio molto alto del giocatore. Ovviamente anche il prezzo di acquisto non è poi così abbordabile, per una squadra che difficilmente ha investito tanti soldi sul mercato. Per il momento la discussione resta aperta, con il giocatore ancora in dubbio su quella che sarà la sua prossima squadra.

Nainggolan: e se Conte lo facesse giocare?

Mentre il Cagliari prova il grande colpo, dall’altra parte l’Inter continua a prendere tempo. Nainggolan resta un giocatore nerazzurro, e pertanto a dispozione di Conte. Il tecnico, che lo scorso anno lo aveva “bocciato” ora potrebbe addirittura cambiare idea. E se giocasse? Non è da escludere, anche se per il momento restano aperti vari scenario per il mercato (vedi Vidal, Kantè).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, lo “schiaffo” di Conte che blocca il colpo dal Chelsea